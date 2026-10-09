Propuesta de Ocio: Lo más nuevo de Tatiana Țîbuleac, la lucha por salvar los tiburones y una película desaparecida: el octubre de CaixaForum+

9 Oct 2026 por Redacción Irispress

Octubre de CaixaForum+ llega la serie Palabra de… viaja hasta Chisináu para conversar con Tatiana Țîbuleac, autora de El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes.

En este nuevo capítulo, la escritora habla con Xavi Ayén sobre su etapa como periodista y sobre algunos de los temas centrales de su obra.

Entre ellos, el trauma de las deportaciones, la memoria y la búsqueda de las raíces.

La literatura aparece como una herramienta para reconstruir el pasado y preservar la memoria colectiva.

Una nueva obra sobre memoria y periodismo

El episodio coincide con la visita de Țîbuleac a España y con la publicación de su nuevo libro, Cuando seas feliz, golpea tú primero.

La obra se centra en la figura de su padre, periodista durante la época soviética.

El capítulo de Palabra de… permite profundizar en ese mismo universo. La autora explica en primera persona cómo el periodismo y la memoria terminaron formando parte de su literatura.

Queridos tiburones: proteger a los guardianes del Mediterráneo

El 21 de octubre se estrena Queridos tiburones, documental dirigido por Ana Montserrat.

La producción acompaña a biólogos marinos, pescadores y voluntarios que trabajan para proteger a los tiburones del Mediterráneo.

El documental también busca desmontar algunos de los grandes mitos que rodean a estos animales, especialmente el relacionado con su peligrosidad.

Además, explica cómo viven y se reproducen.

Una mirada que ayuda a comprender su importancia: los tiburones desempeñan un papel esencial en el equilibrio del ecosistema mediterráneo.

La verdadera amenaza es imaginar un mar sin tiburones.

Del documental a CosmoCaixa

El 29 de octubre, Queridos tiburones se proyectará y presentará en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa.

Además, el 21 de octubre se inaugura allí la exposición Tiburones. Los guardianes del océano, producida por el Australian Museum.

La muestra incluye 10 modelos a escala real y un oceanario y podrá visitarse hasta septiembre de 2027.

La partitura del cosmos: cuando el universo se convierte en música

El 8 de octubre llega La partitura del cosmos, de Juanma V. Betancort.

La protagonista es Suzanne Ciani, pionera de la música electrónica.

Ciani viaja al Instituto de Astrofísica de Canarias para enfrentarse a un reto singular: poner música a un hallazgo sobre el movimiento de las galaxias espirales.

Estas galaxias rotan siguiendo un mismo patrón rítmico. Una conexión que recuerda a los instrumentos de una gran orquesta cósmica.

Música, ciencia y experimentación

En este viaje participan también artistas como Midori Takada, Lydia Kavina, Pierre Bastien y Suso Saiz.

El documental se presentó por primera vez en Barcelona dentro de In-Edit, festival especializado en cine documental musical.

CaixaForum+ mantiene una colaboración estable con el festival y ya ofrece una selección de sus títulos.

La plataforma volverá a convertirse en sede online de In-Edit durante su próxima edición.

Cine Reencontrado: recuperar la memoria del cine

El cine vuelve a ocupar un lugar destacado durante octubre.

Esta vez, CaixaForum+ pone el foco en las filmotecas y su papel en la conservación de la memoria colectiva.

El 29 de octubre se estrena Cine Reencontrado, dirigido por Ferran Gassiot.

El documental muestra el trabajo necesario para restaurar y conservar el patrimonio cinematográfico.

Participan nombres como Pablo La Parra, Esteve Riambau, José Luis Guerín, Fernando Trueba y Jonás Trueba.

Recuperar una película de 1921

El punto de partida es Los náufragos del destino, de Chalux, estrenada en 1921.

Fue la primera película proyectada en los Cines Verdi de Barcelona.

La Filmoteca de Catalunya la ha restaurado con el apoyo de CaixaForum+, coincidiendo con el centenario de los Verdi.

La recuperación incorpora además nueva música de Francesc Mora.

Octubre, mes de western y grandes cineastas

La programación cinematográfica continúa con dos títulos del western:

La diligencia, de John Ford (1939), y Los tres entierros de Melquíades Estrada, de Tommy Lee Jones (2005).

El 15 de octubre se estrena también la cuarta temporada de Directors Talks.

Los nuevos capítulos contarán con José Luis Garci, Arantxa Echevarría, Fatih Akin y Rémi Bezançon.

Nueve películas sobre la Controversia de Valladolid

Coincidiendo con la Seminci, CaixaForum+ estrena un ciclo dedicado a la Controversia de Valladolid.

La selección, comisariada por el propio festival, reúne nueve películas:

El Dorado, de Carlos Saura; Epitafio, de Rubén Imaz y Yulene Olaizola; Zama, de Lucrecia Martel; Eles transportan a morte, de Helena Girón y Samuel M. Delgado; Al Oriente, de José María Avilés; El bien esquivo, de Augusto Tamayo; Para recibir el canto de los pájaros, de Jorge Sanjinés; Mburucuyá, cuadros de la naturaleza, de Jorge Acha; y Palabra y utopía, de Manoel de Oliveira.

La Controversia de Valladolid, también en formato videopódcast

Durante esos mismos días se estrena un videopódcast dedicado a la Controversia de Valladolid, realizado con la colaboración de la Universidad de Valladolid.

La producción recuerda los 475 años del debate entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda.

Un episodio histórico considerado uno de los primeros grandes debates documentados en Occidente sobre cuestiones que hoy se vinculan con los derechos humanos.

Su significado continúa generando discusión entre historiadores y sigue presente en ámbitos como la historia, la geopolítica y la diplomacia.

Vuelve La plaza

Octubre trae también el primer episodio de la tercera temporada de La plaza.

La protagonista del capítulo será Christiane Jatahy.

La serie es una coproducción con el Teatre Lliure, que este año celebra su 50.º aniversario.

El formato reúne a directores de la temporada con diferentes personalidades del mundo cultural para conversar sobre su profesión y sus procesos creativos.

La nueva temporada pone el foco en la memoria y la transmisión y ofrece un acceso especial a los ensayos.

También participarán Lucía Carballal, Pablo Messiez, Pol Guasch y David Selvas.

Nuevas conversaciones del Festival de las Ideas

Madrid acogió en septiembre una nueva edición del Festival de las Ideas.

El encuentro reúne cada año a pensadores, científicos y creadores para debatir sobre algunos de los grandes retos actuales.

Durante el festival se grabaron varias conversaciones que formarán parte de la segunda temporada del pódcast Festival de las Ideas.

Cinco nuevos episodios de BesArt

En octubre llegan también cinco nuevos episodios de BesArt.

El proyecto recorre uno de los mayores espacios de arte urbano al aire libre, extendido a lo largo de 18 kilómetros de muro en el Parque Fluvial del Besòs.

Orlando Pantera: recuperar los ritmos de Cabo Verde

El 22 de octubre se estrena en España Orlando Pantera, documental dirigido por Catarina Alves Costa.

La película recupera la historia del músico caboverdiano Orlando Pantera.

El artista rescató ritmos ancestrales como el batuco, el funaná y la tabanca y los fusionó con sonidos contemporáneos para impulsar el neobatuku.

Pantera murió un día antes de entrar en el estudio para grabar su primer disco.

El documental, doblemente premiado en IndieLisboa, muestra cómo su legado continúa presente en artistas actuales como Mayra Andrade y Princezito.

Música, identidad y memoria colonial

Cabo Verde fue colonia portuguesa hasta 1975.

Durante la dictadura de Salazar, algunos de estos ritmos llegaron a estar prohibidos al ser considerados una amenaza para el orden colonial.

Orlando Pantera aborda así algo más que la trayectoria de un músico.

El documental muestra cómo la lengua y la música siguen conectando a Cabo Verde y Portugal, más allá de su historia compartida.