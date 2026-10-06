Datos mixtos de consumo y del sector manufacturero en España

6 Oct 2026 por Redacción Irispress

Según los datos de CaixaBank Research las ventas del comercio minorista cayeron un 0,4% interanual en agosto, el mismo descenso registrado en julio.

El indicador mantiene una tendencia a la baja desde marzo de 2026, en un contexto marcado por el aumento de la inflación y su impacto sobre el consumo.

La industria, en cambio, muestra una evolución más favorable. El PMI manufacturero subió hasta los 51 puntos, superando el nivel de 50 que marca la zona de crecimiento.

Durante el tercer trimestre, el PMI se situó en una media de 50,2 puntos, frente a los 50,9 del trimestre anterior.

Por tanto, la actividad manufacturera continúa creciendo, aunque a un ritmo moderado.

El turismo mantiene su fortaleza

El turismo internacional continúa creciendo con fuerza en España.

En agosto, tanto la llegada de turistas extranjeros como su gasto aumentaron un 9,2% interanual.

En los ocho primeros meses de 2026, las llegadas acumulan un crecimiento del 5,4%, mientras que el gasto turístico aumenta un 8,0%.

Ambos registros superan los del conjunto de 2025, cuando crecieron un 3,2% y un 6,8%, respectivamente.

Los datos muestran así un mayor crecimiento del gasto que del número de visitantes.

Los carburantes impulsan la inflación

La inflación subió hasta el 4,9% en septiembre, seis décimas más que el mes anterior.

La inflación subyacente también aumentó, aunque de forma más moderada, hasta situarse en el 3,1%.

El principal responsable del repunte fue el encarecimiento de los carburantes, en un contexto de subida del precio del petróleo Brent.

Los paquetes turísticos también contribuyeron, aunque en menor medida, al aumento de los precios.

El dato supera las previsiones de CaixaBank Research y eleva los riesgos sobre su estimación de inflación para el conjunto de 2026, situada en el 3,4%.

La actividad residencial continúa moderándose

El mercado de la vivienda vuelve a mostrar señales de desaceleración.

Las transacciones de vivienda descendieron un 7,1% interanual en el segundo trimestre de 2026.

Pese a esta caída, la actividad continúa en niveles históricamente elevados, con 725.000 compraventas acumuladas en los últimos 12 meses.

La reducción se concentró principalmente en la vivienda usada, con una caída del 9,8%.

La vivienda nueva siguió una evolución muy diferente y registró un crecimiento del 24%.

Por territorios, la moderación fue generalizada. Baleares, Alicante, Cádiz y Almería registraron descensos de dos dígitos.

Los hogares mantienen un elevado nivel de ahorro

La renta bruta disponible de las familias creció un 5,5% interanual en el segundo trimestre.

El gasto en consumo avanzó todavía más, un 7,1%, impulsado por el consumo real y el repunte de la inflación.

Como consecuencia, la tasa de ahorro descendió ligeramente hasta el 11,5%, frente al 11,7% del trimestre anterior.

También se sitúa por debajo del 12,6% registrado un año antes.

A pesar del descenso, el ahorro de los hogares continúa claramente por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Entre 2000 y 2019, la tasa media fue del 8,6%.

El empleo avanza en septiembre

La afiliación a la Seguridad Social registró una evolución positiva en septiembre.

La afiliación media aumentó un 0,4% respecto al mes anterior, por encima del incremento medio del 0,1% registrado en los meses de septiembre de 2023 a 2025.

En términos desestacionalizados, el empleo avanzó un 0,5% mensual.

Los datos siguen condicionados por la regularización extraordinaria, que ha incorporado unos 420.000 nuevos afiliados desde el inicio del proceso.

Se prevé que este efecto vaya reduciéndose durante los próximos meses, lo que permitirá observar con mayor claridad la evolución real del mercado laboral.

Crece el nuevo crédito a las familias

El crédito a los hogares registró en agosto su mejor dato para ese mes desde 2009.

En lo que va de año, la financiación a las familias acumula un crecimiento del 5,6% interanual.

Las hipotecas avanzan un 5,3%, mientras que el crédito destinado al consumo aumenta un destacado 9,9%.

La financiación a las empresas también mantiene una evolución positiva, con un crecimiento del 5,3%.

Al mismo tiempo, los tipos de interés de los nuevos préstamos han aumentado, salvo en el caso de las empresas.

Esto supone un mayor coste de financiación para buena parte de los nuevos créditos.