El INE confirma el buen ritmo de crecimiento del PIB en el 2T 2026

1 Oct 2026 por Redacción Irispress

Según los datos de CaixaBank Research el INE confirma que el PIB creció un 0,7% en el segundo trimestre respecto al trimestre anterior.

En términos interanuales, el crecimiento se revisa ligeramente a la baja, hasta el 2,6%.

La revisión refleja, sobre todo, un mayor impulso de la demanda interna, cuya aportación al crecimiento pasa de 0,6 a 1,1 puntos porcentuales.

El consumo privado creció un 1,2% y la inversión, un 1,4%, tras ser revisados ambos al alza.

En cambio, la demanda externa empeora su contribución. Pasa de sumar 0,1 puntos a restar 0,5 puntos, principalmente por el aumento de las importaciones.

Los datos confirman así el dinamismo de la economía española y el protagonismo de la demanda interna.

Por su parte, los servicios comienzan el tercer trimestre con menor fuerza. Su índice de producción creció un 0,9% interanual en julio, frente al 2,3% del mes anterior.

Aun así, estas variaciones se encuentran dentro de la volatilidad habitual del indicador.

Aumenta el déficit comercial

El déficit comercial español continúa creciendo.

En julio, las exportaciones aumentaron un 3,0% interanual, mientras que las importaciones avanzaron un 5,9%.

Como resultado, el déficit alcanzó los 5.224 millones de euros, frente a los 4.009 millones de julio de 2025.

Entre enero y julio, el déficit acumulado asciende a 38.005 millones, un 30,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

La principal razón es que las importaciones crecen más que las exportaciones.

También aumentan los déficits de la balanza energética y de los bienes no energéticos. En este último caso, destacan especialmente el automóvil y los productos químicos.

Se modera la compraventa de viviendas

La actividad residencial continúa perdiendo impulso.

Las compraventas de vivienda descendieron un 5,1% interanual en julio, después del ligero crecimiento del mes anterior.

Entre enero y julio se realizaron unas 409.000 operaciones, un 3,0% menos que en 2025.

Pese al descenso, la actividad continúa en niveles similares a los registrados en 2023 y 2024.

La moderación afecta tanto a la vivienda nueva como a la usada, aunque es algo mayor en esta última.

La evolución también presenta importantes diferencias territoriales.

Entre los diez mayores mercados residenciales, Almería, Alicante y Cádiz mantienen avances en lo que va de año.

En cambio, Madrid registra una caída del 5,0% y Barcelona del 3,8%.

La morosidad marca nuevos mínimos

La morosidad volvió a descender en julio.

La tasa de morosidad del crédito al sector privado se situó en el 2,51%.

Es el nivel más bajo desde agosto de 2008 y se aproxima a los niveles medios anteriores a la crisis financiera.

La mejora se explica principalmente por la reducción de los créditos dudosos.

Además, la calidad del crédito mantiene una evolución favorable tanto entre las empresas como entre los hogares.