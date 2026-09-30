El 45 % de las personas mayores considera que es difícil acceder a recursos de atención psicológica

30 Sep 2026 por Sergio Martínez

El estudio ¿Buscan ayuda las personas mayores más jóvenes? Claves de un estudio nacional sobre salud mental, impulsado por el Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” junto con la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València, muestra que las mujeres presentan menor soledad social, mayor apertura psicológica y más predisposición a buscar ayuda en salud mental.

La salud mental constituye uno de los principales retos sociales y sanitarios actuales. Aunque ha aumentado la sensibilización, el estigma, las creencias generacionales y el desconocimiento de los recursos siguen dificultando el acceso a la atención psicológica, especialmente entre las personas de 60 a 75 años, una etapa marcada por cambios en la salud, los hábitos y las relaciones sociales.

La investigación analiza cómo este colectivo percibe y utiliza los servicios de atención psicológica. Una de sus principales conclusiones es que el 44,8 % considera difícil o muy difícil acceder a los recursos de salud mental. Para realizar el estudio, Miriam Marco y Francisco Sánchez-Sáez analizaron las respuestas de 1.411 personas, representativas de la población española, sobre diferentes recursos, como atención psicológica y psiquiátrica, teléfonos de ayuda y asociaciones.

Aunque hombres y mujeres perciben de forma similar las dificultades de acceso, existen diferencias según la edad. El 52 % de las personas de 60 a 64 años considera difícil acceder a estos recursos, frente al 42 % de quienes tienen entre 65 y 69 años y al 38,7 % de los mayores de 70 años.

Línea 024, el recurso menos conocido

El estudio también refleja un importante desconocimiento de los recursos de salud mental. El 76,1 % de los participantes afirma no conocer ningún teléfono de ayuda. El 112 es el recurso más identificado, seguido de los teléfonos de hospitales o centros sanitarios y del 061.

Destaca especialmente el escaso conocimiento del 024, la línea nacional de atención a la conducta suicida, identificada espontáneamente únicamente por el 0,4 % de los participantes. Los investigadores señalan la necesidad de mejorar la difusión de estos recursos y acercar la información a los canales utilizados habitualmente por las personas mayores.

Las mujeres, más predispuestas

La investigación concluye que las mujeres muestran una mayor predisposición a buscar ayuda y una menor preocupación por el estigma relacionado con los servicios de salud mental. Sin embargo, también manifiestan una peor percepción de su calidad de vida y de su estado de salud respecto a los hombres.

Además, factores como ser mujer, contar con mayor nivel educativo, experimentar menor soledad social y haber recibido anteriormente tratamiento psicológico se relacionan con actitudes más favorables hacia la búsqueda de ayuda.

La pandemia tuvo un impacto moderado en el bienestar emocional, especialmente entre las mujeres. El 42,2 % de los hombres y el 59,4 % de las mujeres considera que la salud mental de las personas de su misma edad empeoró como consecuencia de la pandemia.

En este contexto, los investigadores destacan la importancia de reforzar la educación y mejorar la comunicación sobre los recursos disponibles, con el objetivo de facilitar un acceso más equitativo y fomentar la búsqueda de ayuda en salud mental.