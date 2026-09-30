CaixaBank y Afi presentan la radiografía de la nueva generación de ’start-ups’ en España

30 Sep 2026 por Sergio Martínez

29 de septiembre de 2026

CaixaBank, a través de DayOne, y Afi han elaborado un informe sobre las principales tendencias y retos de las start-ups de España y Portugal. El estudio analiza las más de 1.000 candidaturas de los Premios EmprendeXXI 2025-2026, equivalentes a cerca de una quinta parte de las start-ups identificadas en España.

El informe muestra un ecosistema emprendedor más joven, internacional y orientado al mercado empresarial, con un creciente protagonismo de las tecnologías de frontera. La inteligencia artificial ya está presente en el 25% de las compañías, frente al 15% de la edición anterior. Además, las start-ups de IA captaron 72,7 millones de euros, un 59% más que anteriormente.

Una generación de start-ups más internacional y enfocada al mercado empresarial

El modelo B2B se consolida como predominante y está presente en el 77% de las empresas participantes. La gran empresa representa el principal canal comercial para el 73%, mientras que el cliente particular pierde peso, pasando del 55% al 47%.

La internacionalización también gana importancia: el 44% de las start-ups vende fuera de su mercado de origen y, entre ellas, las ventas internacionales suponen de media el 35% de la facturación. La Unión Europea es el principal destino y el 16% ya comercializa en Estados Unidos y Canadá.

Empresas más jóvenes y especializaciones territoriales

La edición 2025-2026 registró un récord de 1.006 candidaturas, un 5% más. El 60% de las compañías tiene menos de dos años. Sin embargo, la financiación total declarada descendió hasta los 345 millones de euros en 2025, frente a los 606 millones de 2023, debido en parte al mayor peso de empresas jóvenes.

El estudio señala que el principal reto es escalar y consolidar las empresas, además de conseguir financiación. Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía siguen concentrando gran parte del ecosistema, aunque aumenta la descentralización de la innovación. Navarra, Castilla y León y otros territorios desarrollan especializaciones vinculadas a sus capacidades científicas y productivas.

La financiación se sitúa como el principal desafío para el 76% de las start-ups, frente al 68% anterior, en un contexto inversor más selectivo.

Arranca la 20.ª edición de los Premios EmprendeXXI

CaixaBank, mediante DayOne, ha anunciado la 20.ª edición de los Premios EmprendeXXI, junto con Enisa. La convocatoria comenzará el 1 de octubre y permitirá inscribirse hasta el 22 de enero de 2027 a empresas tecnológicas e innovadoras españolas constituidas desde el 1 de enero de 2023.

La nueva edición contará con 17 premios territoriales, nueve Retos del Mañana y dos accésits transversales, además del reconocimiento a la Trayectoria Alumni. Los premios territoriales estarán dotados con 6.000 euros y los ganadores de los nueve retos recibirán 15.000 euros.

Entre las novedades destacan nuevas categorías relacionadas con Fintech, Insurtech, Ciberseguridad, digitalización empresarial y Bluetech Economy, además de reconocimientos a la innovación disruptiva y al impacto social. Las empresas premiadas accederán también a formación, programas internacionales y la comunidad Alumni.