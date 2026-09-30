Acompañar una vida con sentido, hasta el final

30 Sep 2026 por Sergio Martínez

La Fundación ”la Caixa” desarrolla programas sociales innovadores para afrontar los retos relacionados con la longevidad y el final de la vida. Durante el último año, ha acompañado a más de 550.000 personas mayores y ha prestado apoyo a más de 80.000 personas con enfermedades avanzadas y familiares mediante atención psicosocial y espiritual.

Actualmente, más de 10,1 millones de personas mayores de 65 años viven en España, el 20,7 % de la población. Según el INE, en 2045 esta cifra superará los 15,9 millones. El aumento de la esperanza de vida, junto con los cambios familiares y sociales, genera nuevos desafíos relacionados con la soledad, el propósito vital, los cuidados, la fragilidad y los procesos de duelo.

Para responder a estas necesidades, la Fundación impulsa diferentes programas, estudios e iniciativas sociales. En 2026 destinará más de 700 millones de euros a la transformación social.

Envejecer con propósito y en comunidad

El programa de Personas Mayores busca favorecer una vejez activa, consciente y con sentido. Este curso ha desarrollado más de 19.000 actividades en 634 centros, con la participación de más de 550.000 personas. Las iniciativas abarcan salud, competencias digitales, desarrollo personal y participación comunitaria.

El programa Siempre Acompañados aborda especialmente la soledad no deseada, el edadismo y la fragilidad. En 2025 atendió personalmente a más de 3.600 personas.

Un final de vida con acompañamiento integral

Desde 2008, el programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas ofrece apoyo emocional, social y espiritual en hospitales, residencias y domicilios. Hasta ahora ha atendido a cerca de 900.000 personas y cuenta con 66 Equipos de Atención Psicosocial.

Los estudios, una brújula para dar respuesta a los retos sociales

El Observatorio Social genera investigaciones y conocimiento para mejorar la respuesta ante los principales desafíos sociales y reforzar los programas de la Fundación.

Proyectos que acompañan en cada fase vital

Las Convocatorias de Proyectos Sociales han permitido desarrollar cerca de 25.000 iniciativas desde 1999, beneficiando a unos 10,6 millones de personas. Además, Competencias Digitales +60 ha formado a 21.987 personas mayores para reducir la brecha digital y favorecer su autonomía.