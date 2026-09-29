La séptima campaña «Ningún hogar sin alimentos» recauda más de 2,1 millones de euros

29 Sep 2026 por Sergio Martínez

«Ningún hogar sin alimentos» ha cerrado su séptima edición con una recaudación de más de 2,1 millones de euros en España. Esta cantidad equivale aproximadamente a 1.500 toneladas de alimentos básicos, que serán distribuidas por los 53 Bancos de Alimentos asociados a FESBAL y sus cerca de 6.000 entidades sociales colaboradoras.

La campaña comenzó el 9 de junio con una aportación inicial de un millón de euros de la Fundación ”la Caixa”. Durante esta edición participaron ciudadanos, empresas e instituciones de todo el país. Se realizaron alrededor de 2.600 donativos, con una aportación media de 166 euros, mientras que las grandes empresas aumentaron más de un 51 % sus donaciones de alimentos, valoradas en 715.835 euros.

La iniciativa se ha desarrollado en un contexto de dificultades económicas para numerosos hogares. Según EAPN-ES, cerca de 10 millones de personas en España se encuentran en riesgo de pobreza. Ante esta situación, la campaña destaca la importancia de la colaboración entre ciudadanía, empresas y entidades sociales para garantizar el acceso a una alimentación adecuada.

Pedro Llorca, presidente de FESBAL, ha destacado la importancia de la solidaridad y colaboración social para ayudar a las familias vulnerables y garantizar una alimentación digna.

Marc Simón, subdirector general de Social de la Fundación ”la Caixa”, ha señalado que cubrir las necesidades básicas es fundamental para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida. La campaña permitirá que más de 5.000 familias tengan cubiertas necesidades básicas como la alimentación.

Desde CaixaBank también se ha impulsado la campaña mediante sus canales digitales y red de oficinas, facilitando las donaciones y dando visibilidad al problema de la pobreza alimentaria.

Desde su creación en 2020, «Ningún hogar sin alimentos» se ha convertido en una iniciativa solidaria destacada en España. Con esta edición, la recaudación acumulada supera los 15,2 millones de euros, equivalentes a más de 13.900 toneladas de alimentos.