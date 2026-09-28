Propuesta de Ocio: CaixaForum Zaragoza viaja hasta el fondo marino para descubrir recuerdos fascinantes del pasado

28 Sep 2026 por Redacción Irispress

CaixaForum Zaragoza presenta Naufragios. Arqueología sumergida, una exposición que propone viajar al fondo del mar para descubrir siglos de historia conservados entre barcos hundidos y restos arqueológicos.

La muestra, presentada por el director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós, y la comisaria Rut Geli, responsable del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, pone el foco en el patrimonio submarino y en el trabajo de los especialistas encargados de estudiarlo y conservarlo.

A lo largo de la historia, el mar ha conectado pueblos y culturas, facilitando el comercio, los viajes y el intercambio de conocimientos. Pero también ha sido escenario de guerras, conflictos y numerosos naufragios.

Los naufragios como cápsulas del tiempo

La exposición se aleja de la visión del naufragio como una simple tragedia para mostrar su importancia como fuente de conocimiento histórico.

Los barcos hundidos funcionan como auténticas cápsulas del tiempo. Su estudio permite conocer cómo era la navegación, pero también aspectos de la sociedad, el comercio y la vida cotidiana de diferentes épocas.

La arqueología subacuática se encarga precisamente de investigar, proteger y conservar este patrimonio, recuperando información que ha permanecido durante siglos bajo el agua.

La muestra recorre naufragios desde las épocas griega y romana hasta la Edad Moderna y aborda cuestiones como la construcción naval, las rutas comerciales, los conflictos y la vida de las tripulaciones.

Cinco formas de explorar el patrimonio submarino

Naufragios. Arqueología sumergida está organizada en cinco grandes ámbitos temáticos que permiten conocer diferentes aspectos de esta disciplina.

El primero, Dentro del gran azul, recorre la evolución de la exploración submarina y las técnicas desarrolladas por el ser humano para alcanzar las profundidades.

El mar, la gran vía de comercio analiza el Culip IV, un barco romano del siglo I d. C. localizado en Cadaqués, mientras que Mar y conflicto se centra en el Deltebre I, un barco inglés con cargamento militar hundido en 1813.

El cuarto espacio, El mar como espacio de navegación, presenta el caso de Cala San Vicenç, una embarcación griega encontrada en Pollença en 2002.

El recorrido termina con Desde la superficie, dedicado al trabajo que continúa después de una excavación submarina: investigación, conservación, restauración y protección del patrimonio.

Más de un centenar de objetos recuperados del mar

La exposición reúne 134 objetos originales procedentes de diferentes barcos hundidos y recuperados en distintos puntos de las costas españolas.

Entre ellos aparecen ánforas utilizadas para transportar aceite, restos de madera de una embarcación griega del siglo VI a. C. y objetos relacionados con la vida cotidiana de las tripulaciones.

Una de las piezas más llamativas es una botella localizada en un barco inglés que todavía conserva vino en su interior.

El recorrido se completa con recreaciones audiovisuales en 3D de tres naufragios, escenografías de los yacimientos, réplicas y maquetas que ayudan a comprender cómo se construían y navegaban las embarcaciones antiguas.

Una exposición diseñada como un fondo marino

La propia museografía busca que el visitante experimente la sensación de descender hasta las profundidades del mar.

La iluminación, las texturas, las proyecciones y el diseño de las salas recrean una atmósfera submarina que acompaña a las piezas arqueológicas.

A esta experiencia se suma una banda sonora original creada por Clara Aguilar específicamente para la exposición.

La artista utilizó incluso microfonía subacuática para registrar los sonidos producidos durante el trabajo de un equipo de arqueólogos en el cabo de Creus.

De las primeras inmersiones al buceo moderno

La exposición también repasa la evolución de las técnicas utilizadas para explorar el fondo del mar.

Entre ellas aparece la campana de inmersión, un sistema cuyo funcionamiento ya fue mencionado por Aristóteles en el año 360 a. C.

Posteriormente llegaron las escafandras y, ya en el siglo XX, el regulador autónomo desarrollado por Jacques Cousteau y Émile Gagnan, que transformó por completo el acceso al mundo submarino.

Este avance permitió ampliar la investigación científica de los fondos marinos, aunque también facilitó el acceso a los yacimientos y aumentó el riesgo de expolio.

Un barco romano para entender el comercio antiguo

Uno de los grandes protagonistas del recorrido es el Culip IV, una embarcación romana del siglo I d. C. encontrada en Cadaqués en 1984.

Fue la primera nave excavada completamente en España utilizando metodología arqueológica científica.

La exposición presenta 36 objetos recuperados del barco, cuyo estudio permitió conocer mejor las rutas comerciales y la procedencia de las mercancías transportadas durante la época romana.

Los restos también aportaron información sobre la organización de los puertos y sobre cómo era la vida cotidiana de quienes viajaban a bordo.

El mar como escenario de guerra

El espacio dedicado a los conflictos históricos se centra en el Deltebre I, un barco inglés relacionado con la Guerra de la Independencia Española.

La embarcación transportaba material militar y fue localizada en 2008 frente a las costas de Tarragona.

Entre sus restos se encontraron municiones, proyectiles, elementos de los uniformes de los soldados y objetos utilizados por la tripulación.

La exposición reúne 38 piezas recuperadas del Deltebre I, además de una recreación de la excavación y un audiovisual que reconstruye su naufragio.

Una excepcional embarcación griega

Otro de los casos destacados es el pecio de Cala San Vicenç, descubierto en Pollença, Mallorca, en 2002.

La embarcación griega destaca por el extraordinario estado de conservación de su casco de madera, que ha permitido obtener información sobre las técnicas de construcción naval de la época.

En esta parte del recorrido pueden contemplarse restos originales del barco, entre ellos toneles, madera de su estructura y ánforas, además de reproducciones de sistemas de construcción naval griegos y romanos.

Más allá de la búsqueda de tesoros

La parte final de la exposición quiere romper con la imagen de la arqueología submarina asociada únicamente al descubrimiento de tesoros.

Después de una excavación comienza un complejo proceso de investigación, conservación y restauración que resulta fundamental para preservar los objetos recuperados.

Como ejemplo de los riesgos del expolio, la muestra presenta 280 monedas de la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes, cedidas por el Museo Nacional de Arqueología Subacuática.

El objetivo es poner en valor la protección del patrimonio y mostrar que el verdadero valor de los hallazgos no reside únicamente en los objetos, sino en la información histórica que permiten recuperar.

Actividades para acercarse a la arqueología subacuática

La exposición estará acompañada por talleres, visitas, encuentros y propuestas destinadas tanto al público general como a familias y centros educativos.

Entre ellas se encuentra Expedición subacuática: investigamos los restos de un naufragio, una actividad inmersiva en la que los participantes podrán acercarse al trabajo de los arqueólogos y conocer las técnicas utilizadas para excavar bajo el agua.

También se celebrará el ciclo Ecos del naufragio. Entre la literatura, la memoria y la arqueología, que abordará la relación del ser humano con el mar desde perspectivas históricas, arqueológicas y literarias.

La programación se completará con cine familiar, talleres de creación y diferentes contenidos audiovisuales disponibles a través de CaixaForum+.