La alianza entre la Fundación ”la Caixa” y ACNUR, ejemplo de cooperación en la Asamblea General de la ONU

28 Sep 2026 por Sergio Martínez

La Fundación ”la Caixa” y ACNUR han presentado su modelo de colaboración como ejemplo de cooperación entre diferentes sectores. Durante un encuentro celebrado en Nueva York, representantes de ambas organizaciones explicaron una alianza que lleva diez años desarrollando iniciativas sanitarias y programas de respuesta ante emergencias.

Esta colaboración busca combinar los recursos y conocimientos de ambas instituciones para crear proyectos con un impacto duradero. Entre sus iniciativas destaca el proyecto MoM, destinado a mejorar la supervivencia infantil en campos de refugiados y comunidades de acogida de Etiopía y Uganda. El programa trabaja especialmente en la nutrición de menores de cinco años mediante nuevas metodologías y tecnologías.

Durante el encuentro también se destacó que las alianzas intersectoriales permiten crear modelos de financiación más sostenibles y mejorar la capacidad de respuesta ante crisis económicas y geopolíticas.

Retos globales

Los problemas humanitarios son cada vez más complejos y los recursos disponibles resultan limitados. Por ello, la cooperación entre instituciones se considera fundamental para ayudar a las personas desplazadas y garantizar unas condiciones de vida más estables.

Según ACNUR, más de 117 millones de personas permanecen desplazadas forzosamente en todo el mundo debido a conflictos, persecuciones y vulneraciones de derechos humanos. Esta situación aumenta la presión sobre los sistemas tradicionales de ayuda y evidencia la necesidad de encontrar nuevas formas de financiación.

Para responder a estos desafíos, resulta necesario avanzar desde actuaciones puntuales hacia programas a largo plazo que aprovechen los conocimientos y recursos de diferentes sectores.

Acto de presentación de CaixaForum+ en Nueva York

En Nueva York también se presentó CaixaForum+, la plataforma gratuita de streaming de la Fundación ”la Caixa” especializada en contenidos culturales y científicos.

El acto contó con la participación de representantes de la Fundación y con la presencia del director de orquesta Gustavo Dudamel. Actualmente, CaixaForum+ ofrece más de 1.400 horas de contenido, principalmente en castellano y con subtítulos en español.

La plataforma también colabora con Acción Educativa Exterior, del Ministerio de Educación, para facilitar sus contenidos a docentes de español que trabajan fuera de España.