Propuesta de Ocio: Los mundos de Alicia aterrizarán en CaixaForum Sevilla este mes de diciembre

25 Sep 2026 por Redacción Irispress

La Fundación ”la Caixa” ha presentado la programación de CaixaForum Sevilla para el último cuatrimestre de 2026.

El centro ofrecerá exposiciones y actividades relacionadas con el arte, la literatura, el cine, la música y la ciencia. Entre las principales propuestas destaca Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas, una gran exposición dedicada al universo creado por Lewis Carroll.

El universo de Alicia llega a Sevilla

CaixaForum Sevilla estrenará el 2 de diciembre Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas.

La exposición analiza el enorme impacto cultural de Alicia en el país de las maravillas y cómo el personaje continúa formando parte del imaginario colectivo más de un siglo después de su creación.

La muestra permanecerá abierta hasta el 4 de abril de 2027.

Más de 250 piezas sobre Alicia

Creada por el Victoria and Albert Museum de Londres y producida por la Fundación ”la Caixa”, la exposición ofrece una amplia mirada sobre la influencia de la obra de Lewis Carroll.

Comisariada por Kate Bailey, del V&A, reúne más de 250 objetos y obras de arte.

El recorrido muestra cómo Alicia ha inspirado a generaciones de creadores y analiza sus reinterpretaciones en disciplinas como el cine, las artes plásticas, la moda y la ciencia.

La exposición cuenta además con una puesta en escena teatral e inmersiva, combinando elementos lúdicos con espacios destinados a la reflexión.

Cinco mundos para descubrir a Alicia

La exposición sigue la estructura de los capítulos de Alicia en el país de las maravillas y se organiza en cinco grandes ámbitos.

La invención de Alicia aborda los orígenes del personaje y el contexto literario, político y social en el que nació.

A través de la pantalla recorre las diferentes adaptaciones cinematográficas inspiradas en la novela.

Alicia, puerta a otros mundos analiza cómo conceptos como el sueño, el espacio y el tiempo han servido de inspiración a diferentes artistas y movimientos.

Alicia en escena explora la influencia de la obra en distintos géneros escénicos y su capacidad para imaginar mundos imposibles.

Por último, Convertirse en Alicia se centra en las interpretaciones contemporáneas del personaje y presenta a Alicia como una exploradora adaptada al siglo XXI.

Últimos días para descubrir los dinosaurios de la Patagonia

Hasta el 12 de octubre de 2026, los visitantes podrán seguir recorriendo Dinosaurios de la Patagonia.

La exposición repasa la evolución y diversidad de los dinosaurios a través de algunos de los principales hallazgos realizados en esta región de Argentina.

Su pieza más espectacular es una réplica de más de 30 metros de longitud del Patagotitan mayorum, considerado el dinosaurio de mayor tamaño descubierto hasta el momento.

Un gigante de más de 30 metros

Además de contemplar las enormes dimensiones del Patagotitan mayorum, el público puede observar algunos de sus huesos originales.

El recorrido incluye también réplicas de otras 12 especies de dinosaurios.

Estas piezas permiten viajar hasta las etapas más antiguas de nuestro planeta y conocer mejor las diferentes formas de vida que lo habitaron hace millones de años.

CaixaForum Sevilla, más allá de las exposiciones

La programación del último tramo del año se completa con actividades de cine, música, arte, divulgación científica y propuestas familiares.

Entre ellas estará Tiempo de cine: El cineclub de CaixaForum, un proyecto cinematográfico inclusivo que en esta edición centrará su programación en las migraciones.

Recuperar los recuerdos a través de los edificios

Otra de las propuestas será Los edificios que fuimos, una experiencia comunitaria especialmente dirigida a personas mayores.

La actividad utiliza la memoria compartida y la creación artística para recuperar recuerdos relacionados con los edificios y espacios de la infancia.

Los participantes podrán recordar lugares como sus antiguos colegios y reflexionar sobre la influencia que la arquitectura y las primeras experiencias tienen en nuestras vidas.

Música y encuentros con artistas

La programación musical y artística contará con nuevas sesiones del ciclo Encuentros con.

Artistas como Soleá Morente y el bailaor José Manuel Álvarez compartirán con el público sus experiencias y procesos creativos.

También llegarán por primera vez a CaixaForum Sevilla las conferencias de divulgación musical Audiciones íntimas, con la propuesta Shakespeare in Music.

La oferta se completa con Microconciertos y Temporada musical, entre otras actividades.

Cine, música y talleres para las familias

Los más pequeños tendrán también una programación específica.

Entre las propuestas se encuentra el nuevo ciclo cinematográfico Música y ritmo, protagonistas de la animación.

Las familias podrán disfrutar además del espectáculo Mozart con Zapas y del taller Artefacto: El secreto de las cosas, creado por Xavier Bobés.

De Sevilla a la exploración de Marte

La ciencia tendrá también un espacio destacado dentro de la programación.

CaixaForum Sevilla organizará actividades para escolares y familias con la participación de integrantes de la misión Hypatia.

Estas conferencias permitirán conocer cómo se preparan las astronautas para afrontar los desafíos de una futura exploración de Marte.

La ciencia responde a preguntas cotidianas

El centro celebrará además nuevas sesiones de Explícamelo. Respuestas científicas a preguntas cotidianas.

El ciclo utiliza conversaciones dinámicas y participativas para acercar diferentes cuestiones científicas al público.

Las nuevas sesiones responderán a preguntas como «¿Qué tienen en común la turbulencia de un avión y mi café con leche?», «¿Qué nos cuenta la estadística?» y «¿Cómo hackean las drogas nuestro cerebro?».

La programación de 2027 llegará en enero

CaixaForum Sevilla dará a conocer su programación para 2027 a finales de enero.

La presentación servirá también para hacer balance de las cifras de público registradas durante 2026.