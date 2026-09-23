La Fundación ”la Caixa” impulsa +Escuela, un programa para fortalecer 50 escuelas de entornos vulnerables

23 Sep 2026 por Sergio Martínez

La Fundación ”la Caixa” pone en marcha +Escuela, un programa de EduCaixa que acompañará durante tres años a 50 centros educativos de entornos vulnerables de toda España. Su objetivo es mejorar el éxito escolar y ayudar a reducir las desigualdades educativas.

La iniciativa ofrecerá formación en liderazgo pedagógico, utilización de evidencias científicas e intercambio de experiencias entre escuelas. Además, cada centro podrá recibir hasta 30.000 euros para desarrollar proyectos relacionados con la lectoescritura, las matemáticas, el bienestar del alumnado y la colaboración con las familias.

En esta primera edición participaron 238 centros de 43 provincias, de los que finalmente fueron seleccionados 50 pertenecientes a 13 comunidades autónomas y a Ceuta.

Una apuesta para fomentar la igualdad de oportunidades educativas

El origen socioeconómico puede influir considerablemente en el rendimiento escolar, por lo que es necesario reforzar los centros situados en contextos de mayor vulnerabilidad.

+Escuela acompañará durante tres cursos a escuelas que tengan al menos un 30 % de alumnado vulnerable. En el 32 % de los centros seleccionados, esta proporción supera el 70 %.

El programa busca reducir las desigualdades mediante el fortalecimiento del liderazgo docente y directivo, la mejora de las prácticas educativas y una cultura basada en la evaluación y las evidencias.

Formación, acompañamiento y apoyo económico para transformar las escuelas

+Escuela combina formación especializada, asesoramiento y financiación para que cada centro pueda desarrollar proyectos adaptados a sus necesidades.

El programa cuenta con la colaboración del Institute of Education de University College London, además del asesoramiento de expertos en equidad y mejora educativa.

Durante tres años, los participantes recibirán formación, mentorías y espacios para compartir experiencias con otros centros. La Fundación ”la Caixa” invertirá más de 3 millones de euros, con una media superior a 61.000 euros por escuela.

Alfabetización y matemáticas, prioridades para garantizar el éxito escolar

Los proyectos se centrarán principalmente en lectura, escritura y matemáticas, competencias esenciales para el aprendizaje. El 82 % de los centros trabajará en lectoescritura, mientras que el 18 % reforzará las competencias matemáticas.

También se desarrollarán actividades relacionadas con el bienestar emocional, la convivencia y la participación de las familias y la comunidad.

Una red para generar oportunidades educativas

Los centros participantes formarán parte de una red estatal de escuelas impulsada por EduCaixa para compartir conocimientos, experiencias e iniciativas de innovación educativa.

Maria Espinet, directora del Departamento de Educación de la Fundación ”la Caixa”, señala que el objetivo es evitar que la situación socioeconómica determine las oportunidades educativas de los niños y niñas.

Con +Escuela, la Fundación ”la Caixa” refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades y con un sistema educativo que permita mejorar las perspectivas de futuro de todo el alumnado, especialmente de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.