Las familias de colegios concertados reclaman acceder a las ayudas para climatizar los centros

22 Sep 2026 por Redacción Irispress

La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por la exclusión de los colegios concertados del programa PREE Docente. Esta iniciativa estatal dispone de 200 millones de euros para mejorar la eficiencia energética y la climatización de edificios educativos de titularidad pública.

Piden revisar los criterios de las ayudas

CONCAPA considera que el acceso a mejores condiciones ambientales en las aulas no debería depender de la titularidad del inmueble. La organización sostiene que los estudiantes de la enseñanza concertada forman parte del mismo sistema educativo y solicita que se analice el impacto que tiene su exclusión del programa.

Entre las actuaciones financiables por el PREE Docente se encuentran la mejora del aislamiento térmico, la climatización, la iluminación, la incorporación de energías renovables y los sistemas de automatización y control. Los fondos son transferidos a las comunidades y ciudades autónomas para su gestión.