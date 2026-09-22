Las adopciones de perros y gatos caen a su nivel más bajo de los últimos cinco años

22 Sep 2026 por Redacción Irispress

Las adopciones de animales de compañía descendieron durante 2025 hasta situarse en su nivel más bajo desde la pandemia, según el último estudio de la Fundación Affinity. De los más de 285.700 perros y gatos recogidos por las protectoras en España, alrededor de 120.000 encontraron una nueva familia, aproximadamente el 42% del total.

Menos adopciones pese al elevado número de abandonos

El descenso afecta a ambas especies. Durante 2025 fueron adoptados unos 72.000 perros, un 18% menos que el año anterior, mientras que cerca de 48.000 gatos encontraron hogar, lo que representa una caída interanual del 14%.

Al mismo tiempo, la llegada de animales a los centros de acogida continúa siendo elevada. Las protectoras recogieron 169.268 perros y 116.452 gatos durante el año, unas cifras que mantienen el abandono como un problema relevante en España. La Fundación Affinity insiste en medidas como evitar las camadas no deseadas, identificar correctamente a los animales y fomentar la adopción responsable.