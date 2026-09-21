Un agente del ICE hiere de gravedad a un hombre durante una operación en Texas

21 Sep 2026 por Redacción Irispress

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó e hirió de gravedad a un hombre durante una operación en Austin, Texas. La víctima recibió un disparo en el torso y fue trasladada a un hospital, donde quedó en estado grave pero estable.

Investigación sobre el tiroteo

El herido ha sido identificado por su abogada como Wilber Rafael Garces Perez, venezolano de 28 años. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que tenía una orden definitiva de expulsión, mientras que su representante legal afirma que entró legalmente en Estados Unidos.

Las autoridades federales investigan lo ocurrido con asistencia del FBI. El alcalde de Austin, Kirk Watson, ha reclamado además una investigación con participación de las autoridades locales para esclarecer las circunstancias del disparo.