Propuesta de Ocio: Los rostros enigmáticos de los Forteza y el ingenio de Berlanga protagonizan el final de año en CaixaForum Madrid

21 Sep 2026 por Redacción Irispress

La Fundación ”la Caixa” ha presentado la programación de CaixaForum Madrid para el último cuatrimestre de 2026.

El centro reunirá propuestas de arte contemporáneo, cine, naturaleza, música y divulgación científica. Entre las principales novedades destacan Rumores infundados. Javier y Rafa Forteza y una gran exposición dedicada al cineasta Luis García Berlanga.

Javier y Rafa Forteza unen sus universos artísticos

CaixaForum Madrid abrirá al público el 8 de septiembre la exposición Rumores infundados. Javier y Rafa Forteza.

La muestra reúne por primera vez el trabajo de ambos artistas en un mismo proyecto y propone adentrarse en un universo donde la figuración y la abstracción se encuentran.

La exposición podrá visitarse hasta el 2 de noviembre.

Rostros entre el misterio y la abstracción

Producida por la Fundación ”la Caixa” en colaboración con Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, la exposición está comisariada por su director, David Barro.

El recorrido reúne pinturas y esculturas de Javier y Rafa Forteza. En muchas de las obras aparece un rostro andrógino y desconocido cuya identidad nunca llega a desvelarse.

Esta incógnita sirve como punto de partida para una propuesta abierta a la interpretación de cada visitante.

En las piezas de Javier Forteza, médico de profesión, los rostros se transforman y se mueven entre sentimientos como el dolor y la calma.

La obra de Rafa Forteza profundiza en la materia y la superficie. En sus trabajos más abstractos, la propia tela adquiere protagonismo y se convierte en parte del lenguaje de la obra.

El arte como espacio para la incertidumbre

Ambos artistas comparten una especial atracción por el misterio, la memoria y aquello que permanece sin explicar.

La abstracción funciona como un lenguaje simbólico y poético. Las obras no ofrecen respuestas cerradas, sino que dejan espacio para la emoción, la imaginación y la interpretación personal.

Berlanga llega a CaixaForum Madrid

A finales de noviembre llegará otra de las grandes propuestas de la temporada: Interior Berlanga. Cine, vida y humor.

La exposición abrirá al público el 25 de noviembre de 2026 y permanecerá en CaixaForum Madrid hasta el 23 de mayo de 2027.

La muestra propone descubrir las diferentes facetas de Luis García Berlanga, una de las figuras fundamentales del cine español del siglo XX.

Un recorrido cinematográfico por su vida y su obra

La exposición ha sido concebida y producida por la Fundación ”la Caixa” y está comisariada por Sol Carnicero y Bernardo Sánchez Salas.

Cuenta además con el asesoramiento de José Luis García Berlanga, responsable de los contenidos audiovisuales, y con el diseño expositivo de Carles Berga.

El recorrido está planteado como un gran plano secuencia, en homenaje a una de las señas de identidad del director.

A través de piezas originales y una escenografía de inspiración cinematográfica, el público podrá descubrir historias menos conocidas sobre la vida, el pensamiento y la obra de Berlanga.

La España de Berlanga

La muestra comienza en el ámbito más personal del cineasta, con referencias a su familia, su casa y sus influencias.

A partir de ahí, el recorrido se adentra en su particular visión de España y en el carácter crítico y satírico que marcó buena parte de sus películas.

Los últimos espacios están dedicados al legado de Berlanga y a la influencia que su particular forma de observar la sociedad ha dejado en generaciones posteriores.

Gran parte del material procede de su archivo personal y ha podido recuperarse gracias a los trabajos de catalogación, digitalización y estudio realizados con la colaboración de la Filmoteca Española.

Una experiencia inmersiva dedicada a la naturaleza

Los visitantes también podrán continuar disfrutando de Somos Naturaleza hasta el 7 de marzo de 2027.

Esta experiencia inmersiva, producida por OASIS Immersive Studios en colaboración con National Geographic, propone acercarse de una manera diferente a la biodiversidad del planeta.

La instalación utiliza diferentes recursos sensoriales para mostrar la belleza y también la fragilidad de la fauna y la flora.

Sus tres ámbitos ofrecen distintas perspectivas sobre la biodiversidad y buscan concienciar a visitantes de todas las edades sobre la importancia de proteger nuestro entorno natural.

CaixaForum Madrid, más allá de las exposiciones

La programación se completa con actividades relacionadas con el pensamiento, el cine, la música, la ciencia y las propuestas familiares.

El ciclo En Pausa, diálogos para pensar el presente continuará ofreciendo un espacio para reflexionar sobre algunos de los grandes desafíos de nuestra sociedad.

Durante este último cuatrimestre participarán Lucrecia Martel y Antonio Monegal.

Las sesiones abordarán cuestiones relacionadas con las estructuras sociales, el poder, la cultura, la política, la guerra y la violencia.

Cine para hablar de las migraciones

CaixaForum Madrid acogerá también Tiempo de cine: El cineclub de CaixaForum.

El proyecto propone una selección de películas que, en esta edición, tendrán como temática común las migraciones.

El objetivo es utilizar el cine como herramienta para acercarse a diferentes realidades sociales y generar espacios de reflexión.

Música y encuentros con creadores

La programación artística contará también con nuevas ediciones de algunos de los ciclos habituales del centro.

En Encuentros con, la cantante Soleá Morente y el cineasta Jonás Trueba compartirán con el público sus respectivos procesos creativos.

La oferta incluye además la propuesta de divulgación musical Shakespeare in Music, junto a Microconciertos y Temporada musical.

Entre los músicos participantes estarán Amaro Freitas & Momi Maiga, además de la fadista LINA junto al pianista Marco Mezquida.

Actividades para toda la familia

Las familias dispondrán también de una programación específica para los más pequeños.

Entre las propuestas estará el ciclo de proyecciones Todos somos naturaleza y el taller Jugar con los límites, centrado en la accesibilidad.

También llegará LITIK, un espectáculo para la primera infancia que plantea un viaje hasta los orígenes de la humanidad.

La programación familiar se completa con Todos los cuerpos forman el paisaje, un nuevo taller de Artefacto creado por Albert Potrony.

La ciencia responde a preguntas cotidianas

La divulgación científica tendrá también un espacio destacado en CaixaForum Madrid.

El ciclo Explícamelo. Respuestas científicas a preguntas cotidianas contará con cuatro nuevas sesiones.

Los especialistas responderán a cuestiones como «¿Cómo afectan a nuestro cuerpo los cuerpos celestes?», «¿Podría una IA engañarnos a propósito?», «¿Por qué nos huelen las axilas, el aliento y los pies?» y «¿Somos nuestros genes?».

Las sesiones buscarán acercar la ciencia al público mediante conversaciones dinámicas y participativas.

La programación de 2027 se conocerá en enero

CaixaForum Madrid presentará el conjunto de su programación para 2027 a finales de enero.

La convocatoria servirá también para realizar un balance de las cifras de público registradas durante 2026.