Oxfam Intermón cumple 70 años con una llamada a combatir la desigualdad extrema

21 Sep 2026 por Redacción Irispress

Oxfam Intermón celebra 70 años de actividad contra la pobreza y la desigualdad con una advertencia sobre la creciente concentración de riqueza. La organización, fundada en Barcelona en 1956, sostiene que esta acumulación de recursos en pocas manos dificulta la financiación de servicios y derechos básicos y aumenta la capacidad de influencia de las grandes fortunas.

Más de 14 millones de personas atendidas

Actualmente, Oxfam Intermón desarrolla su actividad en 77 países y asegura haber apoyado a más de 14,26 millones de personas durante el último año. En España, está presente en cerca de 40 ciudades y ha trabajado directamente con 95.717 personas a través de 184 organizaciones colaboradoras.

A lo largo de estas siete décadas, la ONG ha ampliado su actividad desde la cooperación internacional hacia ámbitos como la acción humanitaria, el comercio justo, la investigación y la movilización ciudadana. Entre sus principales retos actuales sitúa las crisis humanitarias, la emergencia climática, la pobreza laboral y las dificultades de acceso a la vivienda.