McDonald’s cifra en 88.000 los empleos que genera su actividad en España

21 Sep 2026 por Redacción Irispress

McDonald’s España asegura que su actividad genera 88.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, según su Informe de Impacto 2025-2026. La compañía cuenta actualmente con más de 670 restaurantes y atiende a unos 718.000 clientes diarios en el país. Además, prevé superar los 30.000 trabajadores directos durante 2026.

Compras nacionales y energía renovable

El informe señala que más del 70% del valor de su cesta de compra procede de proveedores nacionales, dentro de una estrategia que incluye iniciativas dirigidas al sector primario. En el ámbito medioambiental, el 95% de sus establecimientos en España funciona con energía de origen 100% renovable y la cadena dispone de más de 150 puntos de recarga para vehículos eléctricos en 38 provincias.

La empresa también destaca sus medidas en materia de diversidad e inclusión y su colaboración con la Casa Ronald McDonald, cuya actividad ha beneficiado, según la compañía, a más de 41.000 personas pertenecientes a 17.000 familias en España.