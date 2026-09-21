‘Manon Lescaut’ regresa al Teatro Real después de 102 años para abrir la nueva temporada

21 Sep 2026 por Redacción Irispress

El Teatro Real de Madrid inaugurará este miércoles 23 de septiembre su temporada 2026-2027 con ‘Manon Lescaut’, de Giacomo Puccini, una ópera que no se representaba en este escenario desde hace 102 años. Felipe VI presidirá la función inaugural, que comenzará a las 19:30 horas.

Trece funciones hasta octubre

La producción, realizada junto a la Ópera de Colonia, estará dirigida musicalmente por Nicola Luisotti, mientras que Carlos Wagner se encargará de la puesta en escena en su debut en el Teatro Real. La obra contará con Sondra Radvanovsky y Saioa Hernández alternándose en el papel protagonista y con Michael Fabiano y Jorge de León como Des Grieux.

El Teatro Real ha programado 13 funciones hasta el 11 de octubre. Además, la representación del 8 de octubre podrá seguirse en directo desde 27 salas de cine españolas, ampliando así la difusión de uno de los principales títulos de la apertura de la nueva temporada operística.