La ONU impulsa en España una alianza con los medios para reforzar la información sobre sostenibilidad

21 Sep 2026 por Redacción Irispress

El Pacto Mundial de la ONU España ha creado un Consejo Consultivo de Medios con el objetivo de mejorar el tratamiento periodístico de la sostenibilidad empresarial y favorecer una información más rigurosa y basada en evidencias. La iniciativa reúne a representantes de Atresmedia, RTVE, PRISA, Prensa Ibérica, Vocento, Unidad Editorial, Corresponsables y ATREVIA.

Un espacio de colaboración e intercambio

El nuevo órgano pretende facilitar el intercambio de conocimiento entre el sector de la comunicación y la iniciativa de Naciones Unidas, además de analizar tendencias y nuevos formatos para abordar cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. Su creación responde también al impacto que la desinformación, la polarización y la saturación informativa pueden tener sobre la comunicación de estos asuntos.

El Consejo se reunirá una o dos veces al año y podrá organizar consultas y grupos de trabajo específicos. Su funcionamiento será exclusivamente consultivo y no supondrá compromisos editoriales ni obligaciones de posicionamiento para los medios participantes, con el propósito de preservar su independencia.