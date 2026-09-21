La energía impulsa la inflación española en agosto

21 Sep 2026 por Redacción Irispress

Según los datos de CaixaBank Research el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado los datos de inflación correspondientes a agosto.

La tasa general se situó en el 4,3%, siete décimas por encima del mes anterior. La inflación subyacente, por el contrario, bajó una décima, hasta el 2,9%.

Los carburantes impulsan la inflación

El aumento de la inflación general está relacionado principalmente con el encarecimiento de los carburantes.

Sus precios aumentaron un 21,3%, en un contexto marcado por las tensiones en los mercados internacionales del petróleo y la retirada parcial de las ayudas.

La evolución de la inflación subyacente muestra, sin embargo, un comportamiento más moderado al excluir los componentes más volátiles.

La subida de la vivienda comienza a perder intensidad

El mercado inmobiliario ofrece nuevas señales de moderación, aunque los precios continúan creciendo a tasas elevadas.

El valor de tasación de la vivienda libre aumentó un 1,7% trimestral durante el segundo trimestre de 2026. La cifra supone una importante desaceleración frente al 3,8% registrado en los tres primeros meses del año.

En términos interanuales, el crecimiento también perdió fuerza. Los precios avanzaron un 12,5%, frente al 13,9% del trimestre anterior.

Estos datos apuntan hacia una reducción gradual de las presiones sobre los precios de la vivienda. La tendencia coincide además con la observada en otros indicadores inmobiliarios del INE.

Valencia y Tenerife registran las mayores subidas

Los precios de la vivienda continúan aumentando de forma generalizada, aunque existen importantes diferencias entre provincias.

Entre los principales mercados residenciales destacan Valencia y Santa Cruz de Tenerife, con incrementos superiores al 15% interanual.

Madrid y Sevilla registraron avances más próximos a la media española.

En cambio, Barcelona y Girona mostraron una evolución más moderada, con incrementos inferiores al 10%.

Los costes laborales también se moderan

Los costes laborales frenaron ligeramente su crecimiento durante el segundo trimestre.

El coste laboral por hora efectiva aumentó un 4,4% interanual, frente al 4,6% anterior, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral.

Por su parte, el coste laboral por trabajador redujo su ritmo de crecimiento en dos décimas, hasta situarse en el 4,2%.

Caen con fuerza las vacantes sin cubrir

El número de puestos de trabajo pendientes de cubrir también descendió durante el segundo trimestre.

Las vacantes disminuyeron en 8.048 puestos, la mayor caída registrada en un segundo trimestre desde el inicio de la serie, con la excepción de 2020, condicionado por la pandemia.

En total permanecían 151.737 vacantes.

Casi nueve de cada diez se concentran en el sector servicios. Las actividades administrativas, el comercio y, especialmente, la Administración pública reúnen buena parte de estos puestos pendientes de cubrir.

El empleo mantiene su dinamismo

Los últimos datos de afiliación muestran que la creación de empleo continúa avanzando, aunque las cifras siguen condicionadas por el proceso de regularización.

En las dos últimas quincenas hasta mediados de septiembre, la afiliación aumentó en 90.097 personas en términos desestacionalizados.

Se trata del incremento más elevado desde junio.

De mantenerse esta evolución, el tercer trimestre cerraría con un crecimiento del empleo del 1% respecto al trimestre anterior.

La cifra superaría el 0,8% registrado durante el segundo trimestre y supondría el mayor ritmo de crecimiento desde el cuarto trimestre de 2021.