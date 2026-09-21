El cine español llegará a pequeños municipios y a más de 50 ciudades del mundo

21 Sep 2026 por Redacción Irispress

El Día del Cine Español, que se celebra el próximo 6 de octubre, ampliará este año su programación tanto dentro como fuera de España. El Ministerio de Cultura llevará seis películas a pequeños municipios y entornos rurales, mientras que la programación internacional llegará a más de 50 ciudades de los cinco continentes.

Homenaje a ‘El desencanto’

La vertiente internacional estará protagonizada por el 50º aniversario de ‘El desencanto’, de Jaime Chávarri. La película se proyectará a través de las redes del Instituto Cervantes y de AECID en ciudades como Londres, Roma, Nueva York, Los Ángeles, Tokio, Pekín o Sídney, con diferentes versiones subtituladas y materiales para contextualizar la obra.

En España se organizarán seis presentaciones especiales de películas como ‘Bodegón con fantasmas’, ‘Traineras, pasión por el remo’, ‘Tiempo entre olivos’, ‘Lo que queda de ti’, ‘La terra negra’ y ‘Dones Muntanya’. Las sesiones se desarrollarán en localidades de Cuenca, Álava, Granada, Ávila, Madrid y Girona con el objetivo de acercar la producción nacional a territorios con una oferta cinematográfica más limitada.