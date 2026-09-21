CaixaBank reúne a Tomás Muniesa y Valentín Fuster en un diálogo sobre los retos para una sociedad cada vez más longeva

21 Sep 2026 por Sergio Martínez

CaixaBank impulsa el debate sobre el reto demográfico y los cambios que afectarán al futuro de España y de las economías desarrolladas. En un encuentro, el presidente de la entidad, Tomás Muniesa, conversó con el cardiólogo Valentín Fuster sobre las consecuencias económicas, sociales y sanitarias del aumento de la longevidad.

Muniesa destacó que vivir más años es uno de los grandes avances sociales, pero también supone adaptar la economía y el sistema de bienestar. En España, la ratio de dependencia es actualmente del 29 %, aunque podría llegar al 50 % en 2050, cuando habrá aproximadamente dos personas en edad laboral por cada jubilado.

Fuster puso el foco en la importancia de conseguir una mayor calidad de vida y más años saludables, manteniendo la autonomía y la participación social. También defendió que las personas mayores continúen aportando sus capacidades y conocimientos a la sociedad.

El aumento de la población sénior hace necesario que instituciones, empresas y ciudadanos se preparen para una sociedad más longeva. CaixaBank considera a este colectivo prioritario y cuenta con Generación+, un programa que ofrece soluciones relacionadas con planificación financiera, protección, formación, ocio y cuidados.

La entidad tiene una amplia experiencia en este ámbito y atiende actualmente a 4,6 millones de clientes sénior. Además, gestiona una parte importante de las pensiones y rentas vitalicias en España.

Talento sénior

La sociedad actual se caracteriza por menos nacimientos y una mayor esperanza de vida. Entre 2000 y 2025, esta aumentó aproximadamente siete años en el mundo y cinco en España. Se prevé que continúe creciendo hasta 2050.

Este cambio afectará al mercado laboral, las pensiones, la sanidad, los cuidados y el ahorro familiar. Por ello, adquieren importancia el envejecimiento activo, la prevención, los hábitos saludables y la posibilidad de prolongar voluntariamente la vida laboral.

Además, una vida más larga requiere una mayor planificación financiera y ahorro a largo plazo para mantener el nivel de vida durante la jubilación.

Nueva campaña de Generación+

CaixaBank presentó su nueva campaña Generación+, destinada a ayudar a los clientes a preparar su jubilación mediante soluciones de ahorro, previsión y protección. Con esta iniciativa, la entidad pretende acompañar a sus clientes durante las distintas etapas de su vida y responder a las necesidades de una sociedad cada vez más longeva.