Bruselas prepara sanciones por las elecciones rusas celebradas en zonas ocupadas de Ucrania

21 Sep 2026 por Redacción Irispress

La Unión Europea prepara sanciones contra las personas implicadas en la organización de las elecciones rusas celebradas en territorios ucranianos bajo ocupación, así como contra quienes considera responsables de obstaculizar un proceso electoral democrático dentro de Rusia.

La UE rechaza la validez de los comicios

Bruselas no reconoce las votaciones desarrolladas en Crimea, Sebastopol y zonas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, al considerar que vulneran la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

La UE también ha cuestionado las condiciones de las elecciones a la Duma celebradas entre el 18 y el 20 de septiembre, señalando restricciones a la oposición y la ausencia de observadores de la OSCE.