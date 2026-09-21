AEMET anticipa un otoño con más calor y lluvias en buena parte de España

21 Sep 2026 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología prevé un otoño más cálido de lo habitual en España, con una probabilidad de alrededor del 70% en buena parte del territorio y del 60% en el suroeste peninsular. La posibilidad de que las temperaturas se sitúen por debajo de los valores normales es de apenas un 10%.

Las lluvias podrían superar los valores habituales

La previsión también apunta a precipitaciones por encima de lo normal en amplias zonas de la Península, aunque AEMET recuerda que este tipo de pronósticos presenta una incertidumbre mayor en el caso de las lluvias. La señal de un otoño húmedo es especialmente relevante en determinadas áreas del norte y de la vertiente mediterránea.

Estas previsiones son probabilísticas y se refieren al conjunto de la estación, por lo que un otoño más cálido no excluye episodios puntuales de frío, del mismo modo que una tendencia húmeda no implica precipitaciones constantes durante todo el periodo.