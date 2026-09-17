Propuesta de Ocio: Ñaco Fabré y los dinosaurios de la Patagonia, estrellas de los últimos meses del año en CaixaForum Palma

17 Sep 2026 por Redacción Irispress

La Fundación ”la Caixa” ha presentado la programación de CaixaForum Palma para el último cuatrimestre de 2026.

El centro ofrecerá nuevas exposiciones y actividades relacionadas con el arte, la paleontología, la fotografía, el cine, la música y la ciencia.

Entre las principales novedades destacan Cántico. Lo profundo es el aire, del artista Ñaco Fabré, y Dinosaurios de la Patagonia.

Ñaco Fabré invita a detenerse y contemplar

CaixaForum Palma estrenará el 16 de septiembre Cántico. Lo profundo es el aire, una exposición realizada en colaboración con Es Baluard Museu.

La muestra del artista mallorquín Ñaco Fabré propone detenerse frente al ritmo acelerado de la sociedad actual y recuperar el valor de la contemplación.

El recorrido aborda cuestiones como el paso del tiempo, la memoria y la capacidad del arte para generar sentido.

La exposición permanecerá abierta hasta el 24 de enero de 2027.

Tres décadas explorando la abstracción

Ñaco Fabré, nacido en Palma en 1965, cuenta con una amplia trayectoria internacional y ha realizado estancias en ciudades como Venecia, Londres y París.

Desde 2008 es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Sebastián.

Durante las últimas tres décadas ha desarrollado un lenguaje artístico propio basado en la abstracción geométrica, la materia y la exploración del color.

Una exposición inspirada en Jorge Guillén

Comisariada por Raquel Victòria, Cántico. Lo profundo es el aire toma como punto de partida un verso del poema Más allá, incluido en el libro Cántico, de Jorge Guillén.

El poeta plantea que aquello que parece más ligero e intangible, como el aire, la respiración o nuestra forma de habitar el mundo, puede ser también lo más profundo.

Fabré traslada esta reflexión al espacio expositivo mediante pinturas, esculturas y obras sobre papel.

La propuesta invita al visitante a frenar el ritmo cotidiano y reflexionar sobre el tiempo, la memoria, la creación y nuestra propia existencia.

Los gigantes de la Patagonia llegan a Palma

Otra de las grandes novedades será Dinosaurios de la Patagonia, que abrirá al público el 26 de noviembre.

La exposición permitirá contemplar una impresionante réplica del mayor dinosaurio conocido que habitó la Tierra.

La muestra podrá visitarse hasta el 3 de octubre de 2027.

Más de una decena de especies

La exposición ha sido concebida y producida por el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) de Trelew, Argentina, en colaboración con la Fundación ”la Caixa”.

El recorrido reúne algunos de los principales tesoros paleontológicos descubiertos en la Patagonia.

Los visitantes encontrarán réplicas de más de una decena de especies de dinosaurios, desde ejemplares carnívoros con características extraordinarias hasta algunos de los dinosaurios más antiguos conocidos.

La exposición permite conocer además los cambios evolutivos experimentados por diferentes grupos y acercarse a las formas de vida que poblaron nuestro planeta hace millones de años.

El trabajo de los paleontólogos

La muestra también permite descubrir cómo trabajan los especialistas para reconstruir la historia de la vida en la Tierra.

Los paleontólogos estudian la biodiversidad del pasado, los procesos de extinción y sus consecuencias sobre los ecosistemas.

El análisis de patrones que se repiten a lo largo de miles o millones de años permite establecer relaciones entre diferentes fenómenos y comprender mejor la evolución del planeta.

Los colores del planeta

Hasta el 12 de octubre, CaixaForum Palma mantendrá abierta Colores del mundo.

La exposición reúne fotografías realizadas por reconocidos profesionales de National Geographic y propone descubrir la diversidad del planeta a través del color.

Las imágenes recorren lugares de todo el mundo, desde Papúa Nueva Guinea hasta Chile, India o la República Democrática del Congo.

La muestra utiliza el color para acercarse a paisajes, culturas y tradiciones muy diferentes, mostrando también los distintos significados que puede adquirir dependiendo de cada sociedad.

Zuloaga y Anglada-Camarasa frente a frente

También continuará abierta Zuloaga y Anglada-Camarasa: dos visiones de la modernidad, que podrá visitarse hasta el 10 de enero de 2027.

La exposición establece un diálogo entre Ignacio Zuloaga y Hermen Anglada-Camarasa, dos figuras destacadas de la pintura española vinculadas a la modernidad artística.

El recorrido aborda su obra, sus vidas y la profunda amistad que mantuvieron.

La muestra permite además comparar sus diferentes maneras de entender el proceso creativo, el amor y el mundo del arte.

CaixaForum Palma, más allá de las exposiciones

La programación de los próximos meses se completa con propuestas de cine, música, teatro, divulgación científica y actividades familiares.

El proyecto inclusivo Tiempo de cine: El cineclub de CaixaForum ofrecerá una selección de películas centradas, en esta edición, en las migraciones.

Teatro, música y encuentros culturales

Entre las propuestas artísticas destaca Grandes maestros del teatro.

La primera sesión contará con la actriz Àurea Márquez, que interpretará el clásico El huerto de los cerezos.

También continuará Divertimento, la música explicada, una propuesta que combina divulgación e interpretación musical en directo para acercar al público la historia de la música clásica.

La programación incluye además Ilusión y persuasión. El arte del Barroco, Microconciertos y Temporada musical.

Entre los músicos participantes estarán Jonathan Stout Quintet y Jorge Glem.

Actividades para los más pequeños

Las familias también tendrán diferentes propuestas especialmente diseñadas para el público infantil.

Entre ellas se encuentra una nueva edición de Pequeños cinéfilos, con películas dirigidas a los más pequeños.

La oferta se completa con Artefacto: Mil tentáculos, un taller desarrollado por la artista Anna Irina Russell.

Descubrir cómo funciona nuestro cerebro

La ciencia tendrá también su propio espacio con el nuevo ciclo El cerebro a través de los sentidos.

Las conferencias explicarán cómo funcionan nuestros sentidos y de qué manera el cerebro interpreta la información que recibe de ellos.

Las sesiones tendrán un carácter participativo e incluirán experimentos sencillos y actividades sensoriales para acercar estos procesos científicos al público.

La programación de 2027 llegará en enero

CaixaForum Palma dará a conocer su programación para 2027 a finales de enero.

Durante esa presentación también se realizará un balance de las cifras de público registradas a lo largo de 2026.