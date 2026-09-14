Propuesta de Ocio: CaixaForum Madrid explora los límites de la imagen en una muestra dedicada a Javier y Rafa Forteza

14 Sep 2026 por Redacción Irispress

CaixaForum Madrid presenta Rumores infundados. Javier y Rafa Forteza, una exposición que reúne por primera vez en una misma muestra el trabajo de los dos artistas y propone un recorrido por el rostro, la identidad, la abstracción y el misterio de la imagen.

La exposición ha sido presentada por la directora de CaixaForum Madrid, Isabel P. Fuentes; el director de Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma y comisario de la muestra, David Barro, y los propios Javier y Rafa Forteza.

Aunque sus trayectorias han seguido caminos diferentes, ambos creadores comparten una forma de entender el arte marcada por la ambigüedad, lo enigmático y aquello que una imagen sugiere sin llegar a mostrar completamente.

26 obras entre pinturas y esculturas

La muestra reúne 26 obras de arte, entre pinturas y esculturas. De ellas, 17 pertenecen a Javier Forteza y nueve a Rafa Forteza.

Se trata de la primera exposición organizada conjuntamente por la Fundación ”la Caixa” y Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma.

Rumores infundados. Javier y Rafa Forteza podrá visitarse en CaixaForum Madrid del 8 de septiembre al 2 de noviembre de 2026.

El recorrido plantea una inmersión en un universo en el que las fronteras entre lo reconocible y lo abstracto se difuminan y donde la materia adquiere un papel fundamental.

El rostro como territorio incierto

Uno de los elementos que conectan el trabajo de ambos artistas es su interés por el rostro y la dificultad de definir una identidad concreta.

En numerosas obras aparecen figuras de carácter andrógino que impiden reconocer claramente a la persona representada. Esa indeterminación se convierte en uno de los puntos de encuentro entre dos artistas con estilos y trayectorias diferentes.

Las obras no ofrecen una interpretación cerrada. Al contrario, buscan que sea cada espectador quien construya su propio significado a partir de aquello que observa.

Javier Forteza, entre la medicina y la pintura

En el trabajo de Javier Forteza, médico especializado profesionalmente en oncología dermatológica, el rostro ocupa una posición central.

Sus figuras aparecen transformadas y cambiantes, mostrando emociones que pueden desplazarse desde la angustia o el miedo hasta la serenidad y el alivio.

El artista utiliza estas deformaciones para explorar aquello que un rostro puede mostrar y, al mismo tiempo, esconder.

Sus pinturas convierten así las facciones humanas en imágenes inestables, alejadas de un retrato convencional y abiertas a diferentes interpretaciones.

La abstracción de Rafa Forteza

Rafa Forteza desarrolla un lenguaje en el que abstracción y figuración conviven constantemente.

Sus pinturas y esculturas recurren al símbolo, la materia, las formas y el color para construir imágenes que no buscan ofrecer una lectura inmediata.

En sus trabajos más abstractos adquieren especial importancia la propia superficie del lienzo y sus texturas. Los motivos pueden repetirse, pero aparecen transformados en cada nueva obra.

Para el artista, cada elemento funciona como parte de una especie de alfabeto visual, en el que los detalles, los colores y las formas pueden adquirir distintos significados dependiendo de quien los observa.

Dos caminos unidos por el enigma

A pesar de las diferencias entre sus respectivas obras, Javier y Rafa Forteza coinciden en su interés por la incertidumbre, la memoria y la capacidad de la imagen para generar preguntas.

Mientras Javier concentra buena parte de esa búsqueda en las transformaciones del rostro humano, Rafa se adentra en las posibilidades de la abstracción, las superficies y los símbolos.

La relación entre ambos trabajos surge precisamente de esas inquietudes compartidas y de una influencia que aparece de manera intermitente entre los dos hermanos.

Una exposición abierta a la interpretación

El recorrido de Rumores infundados evita ofrecer respuestas definitivas.

Los rostros, las formas abstractas, los colores y las esculturas funcionan como elementos que invitan al visitante a detenerse y construir su propia interpretación.

La exposición propone así una inmersión en lo incierto, donde la pintura puede relacionarse con otros lenguajes como la poesía, la filosofía, la música o el cine.

El resultado es un diálogo entre dos formas diferentes de crear que encuentran un territorio común en aquello que permanece oculto, ambiguo o difícil de definir.