Cerca de 67.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad reciben apoyo de CaixaProinfancia para afrontar el nuevo curso

14 Sep 2026 por Sergio Martínez

Con el comienzo del curso 2026-2027, la Fundación ”la Caixa” acompaña a cerca de 67.000 niños, niñas y adolescentes vulnerables mediante CaixaProinfancia. Este programa ofrece apoyo educativo y ayudas a las familias para favorecer la igualdad de oportunidades desde la infancia.

Durante el curso, CaixaProinfancia atiende a menores pertenecientes a unas 43.000 familias en situación de vulnerabilidad. El programa proporciona refuerzo educativo, atención psicológica y logopédica, actividades de ocio y talleres familiares, además de ayudas para necesidades básicas como alimentación, higiene, material escolar, gafas y audífonos.

Con el inicio de las clases, estas ayudas se complementan con kits de material escolar adaptados a las etapas de infantil, primaria y secundaria. Cada uno incluye una mochila y los materiales necesarios según la edad, ayudando a reducir los gastos de las familias.

Marc Simón, subdirector general de Social de la Fundación ”la Caixa”, ha señalado que el objetivo es que todos los menores comiencen el curso con los recursos necesarios para aprender, desarrollarse y tener más oportunidades de futuro.

El programa se lleva a cabo mediante una red de 475 entidades sociales que colaboran con centros educativos y administraciones públicas para responder a las necesidades concretas de cada familia.

Romper el ciclo de la pobreza mediante la educación

En España, aproximadamente uno de cada tres niños se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. CaixaProinfancia trabaja sobre problemas que pueden afectar al desarrollo infantil, como las dificultades escolares, los problemas emocionales y las carencias materiales.

El propósito es evitar que la situación económica limite las oportunidades educativas y personales de los menores. Los resultados muestran que el 84,7 % de los participantes consigue el título de ESO, superando en 2,6 puntos la media nacional.

Actualmente, CaixaProinfancia está presente en todas las comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas. Actúa en 155 municipios mediante 475 entidades sociales y dispone de un presupuesto anual de unos 82 millones de euros.

Desde su creación en 2007, el programa ha apoyado a más de 400.000 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Además, la Fundación ”la Caixa” desarrolla otros proyectos para reducir las desigualdades infantiles, como las Convocatorias de Proyectos Sociales y Más Infancia, esta última cofinanciada por el Fondo Social Europeo. En 2026, la entidad habrá destinado más de 700 millones de euros a programas destinados a la transformación social.