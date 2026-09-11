Propuesta de Ocio: CaixaForum Zaragoza acogerá la exposición Naufragios. Arqueología sumergida a partir de este mes de septiembre

11 Sep 2026 por Redacción Irispress

La Fundación ”la Caixa” ha presentado la programación de CaixaForum Zaragoza para el último cuatrimestre de 2026.

El centro combina nuevas exposiciones con propuestas de ciencia, cine, música y actividades familiares. Entre las principales citas destacan Naufragios. Arqueología sumergida y la continuidad de La ciencia de Pixar.

Los secretos ocultos bajo el mar

CaixaForum Zaragoza estrenará el 17 de septiembre Naufragios. Arqueología sumergida, una exposición dedicada al patrimonio arqueológico que ha permanecido durante siglos bajo el agua.

La muestra invita a explorar el mar como si se tratara del mayor museo del mundo, un espacio donde numerosos restos y objetos conservan información sobre nuestro pasado.

Podrá visitarse hasta el 7 de febrero de 2027.

Un viaje por la arqueología subacuática

La exposición ha sido creada por la Fundación ”la Caixa” en colaboración con el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) y está comisariada por Rut Geli, responsable del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya.

El recorrido explica la evolución de la arqueología subacuática y muestra cómo esta disciplina permite reconstruir diferentes etapas de la historia.

La exposición viaja desde la época romana hasta los periodos medieval y moderno, prestando especial atención a la navegación, el comercio marítimo, la construcción naval y la vida cotidiana a bordo de las embarcaciones.

Cinco formas de explorar el pasado

Naufragios. Arqueología sumergida se divide en cinco grandes ámbitos temáticos.

Exploradores del mar explica cómo evolucionó la exploración de los fondos marinos hasta convertirse en una herramienta científica para investigar la historia.

El recorrido continúa con espacios dedicados al mar como lugar de comercio, navegación y conflicto.

La última sección, Un patrimonio que proteger, aborda uno de los principales problemas de estos yacimientos: el expolio del patrimonio subacuático.

Para mostrar sus consecuencias se utiliza el caso del naufragio de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes.

Objetos que cuentan historias

La exposición reúne decenas de piezas recuperadas del fondo marino.

Entre ellas aparecen ánforas romanas utilizadas para transportar aceite y una botella, todavía con su tapón, que contenía fondillón, un histórico vino de Alicante.

Este vino llegó a alcanzar una gran consideración internacional y aparece mencionado en obras de autores como Shakespeare, Alexandre Dumas y Dostoyevski.

Las piezas permiten descubrir cómo se comerciaba, navegaba y vivía en diferentes momentos de la historia.

La experiencia de explorar un pecio

La exposición no se limita a mostrar objetos arqueológicos.

Una cuidada escenografía y un paisaje sonoro inspirado en el fondo marino buscan trasladar al visitante hasta un auténtico yacimiento submarino.

El objetivo es recrear la sensación de explorar un pecio bajo el agua mientras se descubren fragmentos de una historia que todavía guarda numerosos secretos.

La ciencia que hay detrás de Pixar

CaixaForum Zaragoza mantendrá abierta hasta el 28 de marzo de 2027 la exposición La ciencia de Pixar.

La muestra permite descubrir la tecnología, las matemáticas y la ingeniería utilizadas para crear algunas de las películas más conocidas del estudio de animación.

La interacción tiene un papel fundamental. Los visitantes pueden experimentar directamente con diferentes módulos para comprender cómo se construye una película de animación por ordenador.

De una idea a una película de animación

El recorrido muestra las diferentes fases necesarias para llevar una historia de Pixar hasta la pantalla.

Los visitantes pueden conocer procesos como el modelado de personajes, el diseño de escenarios, la animación, la simulación y la iluminación.

También se explica el rigging, técnica utilizada para crear los huesos, músculos y articulaciones virtuales que permiten mover a los personajes.

Figuras tan conocidas como Buzz Lightyear o WALL-E ayudan a explicar estos procesos de una forma visual y participativa.

CaixaForum Zaragoza, más allá de las exposiciones

La programación para los próximos meses incluye también propuestas de cine, música, arte, divulgación científica y actividades familiares.

Entre ellas se encuentra Tiempo de cine: El cineclub de CaixaForum, un proyecto cinematográfico inclusivo.

En esta edición, las películas seleccionadas tendrán como eje común las migraciones.

Música y encuentros con artistas

La música tendrá también un peso importante durante el último cuatrimestre.

El ciclo Encuentros con acercará al público los procesos creativos de artistas como Soleá Morente y Blanca Miró Skoudy.

Regresará además Divertimento, la música explicada, que alcanza su tercera temporada.

La oferta se completa con Audiciones íntimas, Microconciertos y Temporada musical.

Entre los músicos participantes estarán el cuarteto de cuerda Mandelring, la fadista LINA y el pianista Marco Mezquida.

Propuestas para toda la familia

Las familias contarán con diferentes actividades especialmente pensadas para los más pequeños.

Entre las novedades estará el ciclo cinematográfico Barcos, naufragios y vida en alta mar, relacionado con la temática de la nueva exposición.

También se podrá disfrutar del espectáculo Mozart con Zapas, un taller de cajón flamenco y el nuevo taller de Artefacto, titulado El secreto de las cosas y desarrollado por el creador escénico Xavier Bobés.

La ciencia responde a preguntas cotidianas

CaixaForum Zaragoza continuará apostando por la divulgación científica con las Jornadas de Divulgación Innovadora D+I y el ciclo Explícamelo. Respuestas científicas a preguntas cotidianas.

Especialistas de diferentes ámbitos abordarán cuestiones científicas mediante conversaciones abiertas y con participación del público.

Las nuevas sesiones plantearán preguntas como «¿Somos nuestros genes?», «¿Desinformación artificial o inteligencia real?» y «¿Cómo hackean las drogas nuestro cerebro?».

Próxima programación en enero de 2027

CaixaForum Zaragoza presentará su programación para 2027 a finales de enero.

La presentación servirá también para hacer balance de las cifras de público registradas durante 2026.