Las causas por delitos sexuales cometidos por menores crecen un 35,8% en un año

11 Sep 2026 por Redacción Irispress

Las causas abiertas por delitos contra la libertad sexual cometidos por menores aumentaron un 35,8% durante 2025. La Memoria de la Fiscalía General del Estado contabiliza 4.459 procedimientos, frente a los 3.283 del año anterior. La institución advierte de que esta tendencia ascendente se mantiene desde 2017.

Preocupación por el acceso temprano a la pornografía

La Fiscalía señala que detrás de este incremento confluyen distintos factores, entre ellos la falta de formación afectivo-sexual, el consumo de alcohol y otras sustancias y la exposición a contenidos pornográficos desde edades tempranas. El Ministerio Público considera especialmente preocupante que estos contenidos puedan distorsionar entre los adolescentes conceptos como el consentimiento y las relaciones sexuales.

La memoria recoge además que el 54,1% de los adolescentes considera que la pornografía aporta ideas para sus propias experiencias sexuales, mientras que el 47,4% de quienes la consumen con mayor frecuencia afirma haber reproducido alguna escena. Ante estos datos, la Fiscalía reclama reforzar la educación y proporcionar a los menores herramientas para interpretar críticamente los contenidos que encuentran en Internet.