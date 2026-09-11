El acoso escolar repunta en España y afecta ya al 14,1% del alumnado

11 Sep 2026 por Redacción Irispress

El 14,1% de los estudiantes afirma que él mismo o algún compañero sufre acoso escolar o ciberbullying, frente al 12,3% del curso anterior. El dato procede del VIII Informe sobre Acoso Escolar elaborado por las fundaciones Mutua Madrileña y ANAR y supone un incremento de 1,8 puntos porcentuales en un año.

Crece también el ciberbullying

El acoso presencial alcanza al 7,9% del alumnado, mientras que los casos exclusivamente digitales suben hasta el 3%. Además, preocupa la duración de estas situaciones: el 27,6% de los casos de acoso presencial conocidos por los estudiantes se prolonga durante más de un año, porcentaje que alcanza el 22,8% en el ciberbullying.

El estudio también señala el creciente peso de las nuevas tecnologías en las agresiones. La inteligencia artificial aparece ya en cerca de uno de cada cuatro casos de ciberacoso, principalmente mediante la creación de vídeos falsos, la manipulación de imágenes o voces y la suplantación de identidad.