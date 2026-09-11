Datos mixtos en el inicio del 3T en España, tanto por el lado de la oferta como de la demanda

11 Sep 2026 por Redacción Irispress

Según los datos de CaixaBank Research la economía española mantiene su crecimiento durante el inicio del tercer trimestre, aunque algunos indicadores apuntan a una pérdida moderada de impulso respecto a los meses anteriores.

La producción industrial comenzó el trimestre con una evolución positiva, mientras que las ventas de las grandes empresas mostraron un comportamiento más contenido. A ello se suma una ligera moderación en el crecimiento del precio de la vivienda y de los costes salariales.

La producción industrial crece un 2,3%

El índice de producción industrial avanzó un 0,6% mensual en julio, iniciando el tercer trimestre con un comportamiento favorable.

En términos interanuales, el crecimiento se aceleró desde el 1,1% hasta el 2,3%.

La evolución fue más moderada en las ventas interiores de las grandes empresas. Una vez descontados los efectos de los precios y de la estacionalidad, aumentaron un 1% interanual.

La cifra queda por debajo del crecimiento medio del 2,2% registrado durante el segundo trimestre.

En conjunto, los indicadores reflejan que la actividad económica española continúa avanzando, aunque a un ritmo posiblemente inferior al observado durante el trimestre anterior.

Se modera la subida del precio de la vivienda

El precio de la vivienda continúa creciendo con fuerza en España, aunque los últimos datos muestran una ligera desaceleración.

El índice de precios de transacción de vivienda del INE aumentó un 12,2% interanual durante el segundo trimestre de 2026.

La cifra supone una moderación respecto a los cuatro trimestres anteriores, cuando las subidas se habían situado entre el 12,7% y el 12,9%.

Pese a mantenerse en niveles elevados, este comportamiento podría apuntar hacia una cierta estabilización en el ritmo al que se está encareciendo la vivienda. La tendencia tendrá que confirmarse con los datos de los próximos trimestres.

La vivienda sube a doble dígito en casi toda España

El incremento de los precios continúa extendido por prácticamente todo el territorio.

Todas las comunidades autónomas registraron subidas interanuales de dos dígitos, con la única excepción de Navarra, donde el incremento se situó en el 9,5%.

La evolución, sin embargo, presenta diferencias importantes entre regiones.

Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia registraron las mayores moderaciones en sus tasas de crecimiento.

En sentido contrario, Asturias, Extremadura y Canarias experimentaron una aceleración respecto al trimestre anterior.

Los costes salariales frenan su crecimiento

También se moderó durante el segundo trimestre el crecimiento de los costes salariales.

Según el índice de coste laboral armonizado, el coste salarial por hora efectiva aumentó un 4,2% interanual, una vez corregidos los efectos estacionales.

El dato supone una reducción de ocho décimas respecto al trimestre anterior, cuando el crecimiento había alcanzado el 5%.

El coste laboral total por hora siguió una evolución similar y se situó también en un 4,2% interanual, frente al 5% registrado previamente.