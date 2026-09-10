Uno de cada cinco alumnos de 15 años en España tiene origen migrante

10 Sep 2026 por Redacción Irispress

El 20,3% de los estudiantes de 15 años en España es de origen migrante, según los datos de PISA 2025. El porcentaje supera tanto la media de la OCDE, situada en el 16,7%, como la de la Unión Europea, del 16,3%, lo que coloca a España alrededor de cuatro puntos por encima del promedio comunitario.

La situación socioeconómica reduce parte de la brecha

PISA constata que los alumnos nativos obtienen, de media, mejores resultados en Ciencias que los de origen migrante. Sin embargo, la diferencia se reduce considerablemente cuando se tiene en cuenta el nivel socioeconómico y cultural de las familias y, en España, queda por debajo de las brechas observadas en el conjunto de la OCDE y la UE.

El informe también sitúa a España en una posición relativamente favorable en equidad educativa, ya que las diferencias de rendimiento entre los estudiantes con mayor y menor nivel socioeconómico son inferiores a las registradas de media en la OCDE y la Unión Europea.