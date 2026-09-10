Trump vincula un cheque de 5.000 dólares a una victoria republicana en noviembre

10 Sep 2026 por Redacción Irispress

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido entregar 5.000 dólares (unos 4.300 euros) a cada ciudadano adulto si el Partido Republicano conserva el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. El anuncio se produjo durante la convención republicana celebrada en Dallas.

Una medida que superaría el billón de dólares

Trump bautizó la propuesta como “Trump Dividend” y estableció como condición que el dinero se gaste dentro de Estados Unidos. Sin embargo, no explicó cómo se financiarían los pagos ni cuál sería el procedimiento para ponerlos en marcha.

Con unos 270 millones de adultos en el país, el desembolso podría rondar los 1,35 billones de dólares y necesitaría la intervención del Congreso para hacerse realidad. La propuesta llega a menos de dos meses de unas elecciones decisivas para determinar qué partido controlará las dos cámaras legislativas durante la segunda mitad del mandato de Trump.