Ordenan el ingreso en prisión en Ceuta de un profesor condenado por pornografía infantil

10 Sep 2026 por Redacción Irispress

La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha dado cinco días a un profesor jubilado para ingresar voluntariamente en prisión después de que el Tribunal Supremo ratificara su condena. El exdocente deberá cumplir 13 años y medio de cárcel por tres delitos de elaboración y tenencia de pornografía infantil.

La investigación comenzó por la denuncia de una familia

El caso se inició cuando los padres de un antiguo alumno detectaron que el profesor le hacía regalos de elevado valor y encontraron en su teléfono mensajes y fotografías de contenido sexual intercambiados con el docente. La investigación determinó posteriormente que existían conductas similares con otros estudiantes de su entorno.

La condena inicial de 2022 ascendía a 18 años y medio, pero el TSJA eliminó cinco años al no considerar probado un delito de abuso sexual a un menor de 16 años. Tras agotarse los recursos ante el Supremo, si el condenado no entra voluntariamente en prisión se dictará una orden de busca y captura.