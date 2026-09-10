Los hutíes intensifican su ofensiva contra Arabia Saudí con nuevos ataques a tres ciudades

10 Sep 2026 por Redacción Irispress

Los rebeldes hutíes de Yemen han lanzado una nueva oleada de misiles balísticos y drones contra Arabia Saudí, según la coalición militar encabezada por Riad. Los ataques tuvieron como objetivo las ciudades meridionales de Jamis Mushait, Abha y Jizán, en el segundo día consecutivo de ofensivas contra territorio saudí.

Escalada de los enfrentamientos

La coalición saudí no ha informado de víctimas en esta última ofensiva y ha anunciado que responderá para proteger sus infraestructuras y población. Un día antes, otra serie de ataques hutíes contra instalaciones militares y petroleras dejó al menos 73 heridos en cuatro ciudades del sur del país.

La escalada amenaza con reactivar plenamente un conflicto que había reducido considerablemente su intensidad desde la tregua impulsada por Naciones Unidas en 2022. Los hutíes justifican sus ataques como respuesta a las operaciones de las fuerzas saudíes y sus aliados en Yemen.