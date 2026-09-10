10 Sep 2026 por Redacción Irispress

Los alumnos españoles de 15 y 16 años utilizan herramientas de inteligencia artificial para sus tareas escolares con mayor frecuencia que la media internacional, según PISA 2025. Un 54% afirma utilizar chatbots de IA para aprender al menos una vez por semana, frente al 46% del conjunto de la OCDE.

Investigaciones, resúmenes y trabajos escritos

El 42% utiliza IA para realizar investigaciones preliminares sobre nuevos temas, frente al 31% de la OCDE. Además, un 40% recurre a estas herramientas para resumir textos y un 33% para redactar trabajos, porcentajes que también superan los promedios internacionales. Solo el 8% de los estudiantes españoles asegura no utilizarlas nunca o casi nunca para las tareas analizadas.

La OCDE advierte de que un mayor uso no implica necesariamente mejores resultados académicos. El informe señala que la utilización moderada y orientada al aprendizaje puede resultar positiva, mientras que un empleo excesivo o sin una adecuada supervisión puede relacionarse con un menor rendimiento.