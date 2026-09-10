El vapeo cambia el consumo de nicotina entre los jóvenes pese al descenso del tabaco

10 Sep 2026 por Redacción Irispress

El consumo de cigarrillos tradicionales continúa descendiendo, pero los productos alternativos con nicotina ganan terreno entre adolescentes y jóvenes. Tres investigaciones realizadas en Austria e Irlanda muestran un fuerte crecimiento del vapeo y apuntan a que el contacto con la nicotina comienza cada vez a edades más tempranas.

Cada vez más jóvenes empiezan directamente con el vapeo

Uno de los estudios detectó que el uso de productos alternativos pasó prácticamente de cero al 17,2% entre 2012 y 2024, mientras el tabaquismo convencional cayó del 24,2% al 16,3%. Otra investigación con adolescentes irlandeses comprobó que el 76,2% de los vapeadores de 15 y 16 años en 2024 había comenzado a vapear sin fumar previamente.

España también registra una elevada presencia de estos dispositivos: la encuesta ESTUDES 2025 señala que el 49,5% de los estudiantes de 14 a 18 años ha probado alguna vez los cigarrillos electrónicos, frente al 27,3% que ha probado el tabaco convencional. Los especialistas reclaman que la prevención se centre en todas las formas de consumo de nicotina y no únicamente en los cigarrillos.