El Reina Sofía abre su temporada de cine con una mirada crítica al colonialismo

10 Sep 2026 por Redacción Irispress

El Museo Reina Sofía inaugura este jueves su programación cinematográfica 2026-2027 con Espectros tácticos. Visiones del cine anticolonial y decolonial, un ciclo que explora distintas formas de representación del colonialismo y la reivindicación del territorio. Las primeras sesiones se celebrarán del 10 al 12 de septiembre con entrada gratuita hasta completar aforo.

Cine, arte contemporáneo y nuevos lenguajes

La temporada profundizará en las conexiones del cine con el arte contemporáneo, la performance, la literatura y la cultura digital. Durante septiembre también se celebrará Diseminar el mundo, con obras de John Berger, Alain Resnais y un estreno internacional de Isabel Coixet, entre otros trabajos.

La programación se completará con una carta blanca dedicada a Eli Cortiñas y con el regreso de Proyector de luna, la propuesta estable del museo dirigida al público infantil y familiar.