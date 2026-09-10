Carmen Mola se adentra en las mafias de Marbella con ‘Los huérfanos’

10 Sep 2026 por Redacción Irispress

Carmen Mola, el pseudónimo de Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, regresa a las librerías con Los huérfanos, un thriller que abandona temporalmente la saga de la inspectora Elena Blanco para centrarse en el crimen organizado. La novela, publicada por Planeta, desarrolla su historia entre Belfast, Marbella y Hong Kong.

Una historia sobre el origen de la violencia

La trama sigue a tres niños que crecen en un orfanato de Belfast y que, años después, forman un poderoso clan criminal asentado en la Costa del Sol. Frente a ellos aparece Laura Pastor, una fiscal cuya investigación termina conectando a su propia familia con esa organización.

Los autores utilizan el crimen y los conflictos familiares para explorar cómo el miedo, los traumas y determinadas circunstancias pueden alimentar comportamientos violentos. Para documentar el contexto de la novela, el trío mantuvo encuentros con la Guardia Civil en Málaga y se interesó por la presencia de distintas organizaciones criminales en la Costa del Sol.