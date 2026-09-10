Aldeas Infantiles alerta del aumento del suicidio entre menores de 20 años

10 Sep 2026 por Redacción Irispress

Aldeas Infantiles SOS reclama reforzar la prevención y la atención psicológica destinada a niños y adolescentes ante el aumento de los suicidios en las edades más tempranas. En 2024, último año con datos definitivos, 90 menores de 20 años murieron por suicidio en España, la cifra más alta de los últimos años para esta franja de edad.

Más apoyo psicológico y educación emocional

La organización propone incorporar de forma más decidida la educación emocional en los centros educativos, mejorar la formación del profesorado y de los equipos de orientación y establecer protocolos claros para detectar situaciones de riesgo. También reclama aumentar el número de profesionales especializados y reducir los tiempos de espera para acceder a atención psicológica.

Aldeas Infantiles señala factores como la soledad, el acoso escolar, la desconexión social o la presión de las redes sociales entre los elementos que pueden agravar el malestar emocional. La ONG defiende una respuesta coordinada entre familias, colegios, instituciones y profesionales sanitarios para mejorar la detección temprana y el acompañamiento.