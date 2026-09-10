Agosto marca un nuevo récord histórico de temperatura a nivel mundial

10 Sep 2026 por Redacción Irispress

Agosto de 2026 fue el agosto más cálido registrado a escala mundial, con una temperatura media del aire en superficie de 16,96 ºC, según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus. El registro supera los anteriores máximos de agosto y prácticamente iguala a julio de 2023 como el mes más cálido desde que existen registros.

El planeta vuelve a superar temporalmente los 1,5 ºC

La temperatura del mes se situó 1,65 ºC por encima de los niveles preindustriales, convirtiéndose en el primer mes desde noviembre de 2025 que rebasa nuevamente la barrera de 1,5 ºC. Copernicus recuerda que este dato mensual no significa por sí solo que se haya incumplido definitivamente el objetivo del Acuerdo de París, que se refiere al calentamiento sostenido a largo plazo.

Los océanos también registraron temperaturas excepcionales: la superficie marina fuera de las regiones polares alcanzó una media de 21,07 ºC, el valor mensual más alto registrado, igualado únicamente por marzo de 2024.