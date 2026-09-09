Un frente rompe el episodio de calor y desploma las temperaturas en buena parte de España

9 Sep 2026 por Redacción Irispress

El paso de un frente provocará este miércoles un descenso generalizado de las temperaturas, con caídas superiores a los seis grados y de más de diez grados en amplias zonas del nordeste peninsular. La jornada estará además marcada por fuertes lluvias y tormentas en el área mediterránea.

Tormentas intensas en el Mediterráneo

AEMET mantiene avisos por fenómenos adversos en varias comunidades, con nivel naranja por lluvias y tormentas en Baleares, Cataluña, Murcia y Comunitat Valenciana. Los chubascos pueden ser muy fuertes o torrenciales, acompañados de granizo y rachas intensas de viento.

Baleares también afronta avisos por oleaje, viento y rissagas, mientras que el calor seguirá presente en puntos del sureste y Canarias. Pese al descenso térmico general, todavía podrán superarse los 35 ºC en zonas del Guadalquivir, Alborán, Murcia y el archipiélago canario.