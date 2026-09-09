Ucrania eleva a 1,5 millones las bajas militares de Rusia desde el inicio de la guerra

9 Sep 2026 por Redacción Irispress

El Estado Mayor ucraniano estima que Rusia ha sufrido ya 1.500.870 bajas entre muertos y heridos desde el comienzo de la invasión a gran escala en febrero de 2022. Solo durante la última jornada, Kiev calcula otras 1.480 bajas entre las fuerzas rusas. Estas cifras proceden de estimaciones ucranianas y no pueden verificarse de manera independiente.

Elevadas pérdidas de material militar

Según el balance de Ucrania, Rusia habría perdido además 12.338 carros de combate, 25.290 vehículos blindados y 49.383 sistemas de artillería, junto a 441 aviones y 355 helicópteros. Kiev sostiene que se trata de las mayores pérdidas sufridas por las fuerzas rusas en una sola guerra desde la Segunda Guerra Mundial.

El balance llega mientras continúan los combates y los ataques a larga distancia. Rusia reanudó esta semana sus bombardeos sobre Kiev tras una breve pausa coincidiendo con la visita de enviados estadounidenses, en un momento en el que los esfuerzos diplomáticos todavía no han logrado un acuerdo para detener la guerra.