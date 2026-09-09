Televisiones y plataformas estrenan un nuevo sistema para advertir de contenidos sensibles

9 Sep 2026 por Redacción Irispress

Este jueves entra en vigor en España el nuevo Código de Conducta para la clasificación de contenidos audiovisuales, que establece criterios comunes para televisiones, servicios bajo demanda y otros prestadores audiovisuales. El objetivo es mejorar la información que reciben los espectadores y reforzar especialmente la protección de los menores.

Avisos sobre violencia, sexo, miedo y drogas

El sistema mantiene la clasificación por edades e incorpora descriptores que permitirán identificar si un programa incluye violencia, sexo, miedo o angustia y drogas o sustancias tóxicas. Estos avisos podrán aparecer en las guías electrónicas de programación, en las fichas de los contenidos o antes de comenzar su reproducción.

La implantación será progresiva: los contenidos estrenados a partir de los tres meses de la entrada en vigor deberán incorporar estos descriptores junto a su calificación por edades. La CNMC supervisará el sistema y los usuarios podrán presentar reclamaciones ante posibles errores en la clasificación.