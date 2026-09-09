Shakira convierte su residencia en Madrid en un gran escaparate de la cultura latina

9 Sep 2026 por Redacción Irispress

La residencia de Shakira en Madrid contará con actuaciones de Nathy Peluso, Amaia, Guitarricadelafuente, Lia Kali y Yerai Cortés, entre otros artistas españoles y latinoamericanos. La cantante comenzará el 18 de septiembre una serie de doce conciertos en Iberdrola Music, que se prolongará durante cuatro fines de semana hasta el 11 de octubre.

Mucho más que los conciertos

Las actuaciones forman parte de Es Latina, un proyecto cultural diseñado alrededor de la residencia. Su epicentro será Macondo Park, una ciudad efímera inspirada en el realismo mágico que ofrecerá propuestas de música, literatura, gastronomía, moda, arte y danza.

También participarán Aria Vega, Gale, Louta, Maro, Santos Bravos, Ángeles Toledano y otros artistas emergentes. Estos conciertos se desarrollarán alrededor de la residencia, mientras que los invitados que subirán al escenario principal junto a Shakira se anunciarán posteriormente.