Joan Yago conquista el Premio Nacional de Literatura Dramática con ‘La brama del cérvol’

9 Sep 2026 por Redacción Irispress

El dramaturgo barcelonés Joan Yago ha sido reconocido con el Premio Nacional de Literatura Dramática 2026 por La brama del cérvol (una experiència única en un marc incomparable). El galardón, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

Humor y crítica de la sociedad actual

El jurado ha valorado especialmente el carácter arriesgado y delirante de una obra que aborda las contradicciones sociales y políticas contemporáneas a través de historias entrelazadas y un marcado tono sarcástico.

Nacido en Barcelona en 1987, Yago es uno de los fundadores de la compañía independiente La Calòrica y autor de títulos como Els Ocells, Fairfly y Sis Personatges. También desarrolla su actividad como docente de escritura y guionista.