El Gobierno hace públicos sus informes sobre la crisis migratoria de Ceuta

9 Sep 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno publicará este miércoles alrededor de 40 documentos relacionados con la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta a finales de julio. Los textos, fechados entre el 1 de julio y el 1 de agosto, incluyen información del CNI, del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y de otros organismos del Estado.

El Ejecutivo defiende que no recibió una alerta previa

Pedro Sánchez sostiene que la documentación permitirá comprobar que los servicios de información detectaron durante julio un aumento de la presión migratoria, pero no anticiparon una entrada de la magnitud registrada los días 30 y 31, cuando más de 70.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos.

Los documentos han pasado por un proceso de anonimización antes de su publicación. La desclasificación llega en pleno enfrentamiento político por la gestión de la crisis, mientras la oposición reclama conocer qué información recibió el Ejecutivo antes de la llegada masiva.