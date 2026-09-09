EEUU golpea la flota petrolera iraní tras nuevos ataques contra su Armada

9 Sep 2026 por Redacción Irispress

Estados Unidos asegura haber destruido cinco petroleros iraníes como respuesta a dos intentos de ataque con misiles balísticos contra un buque de guerra estadounidense durante los últimos dos días. Según el Mando Central de EEUU (CENTCOM), el barco logró esquivar los proyectiles y ningún militar resultó herido.

Cinco buques atacados

Cuatro de los petroleros —Kaviz, Charminar, Horizon 1 y Riesco— fueron atacados en el golfo de Omán, mientras que el Derya se encontraba cerca de la isla iraní de Jarg. CENTCOM afirma que ordenó previamente a las tripulaciones abandonar las embarcaciones.

La operación supone una nueva escalada entre Washington y Teherán. Apenas tres días antes, las fuerzas estadounidenses ya habían inutilizado otros tres petroleros iraníes después de ataques contra un portaaviones y un destructor de EEUU.