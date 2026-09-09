Ceuta completa sin incidentes una vuelta al cole con una asistencia cercana al 75%

9 Sep 2026 por Redacción Irispress

La primera jornada del curso escolar en Ceuta ha finalizado sin incidencias, según el Ministerio de Educación. De los 12.780 estudiantes llamados a las aulas, acudieron 9.566 alumnos, el 74,85% del total, mientras que la asistencia del profesorado fue completa.

Medidas extraordinarias de seguridad

El inicio de las clases ha estado acompañado por un dispositivo especial que incluye seguridad privada las 24 horas en los centros, mayor vigilancia de los itinerarios escolares y aulas matinales y vespertinas en varios institutos. También se han reforzado los vallados de cinco colegios y activado medidas de apoyo psicosocial.

La ministra de Educación, Milagros Tolón, reconoció que el curso comienza en una situación atípica y aseguró que el objetivo es recuperar progresivamente la normalidad y transmitir tranquilidad a las familias.