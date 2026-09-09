A prisión tras una violenta huida después de un robo en una perfumería de Mallorca

9 Sep 2026 por Redacción Irispress

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de participar en el robo de perfumes valorados en unos 600 euros en un establecimiento de Marratxí (Mallorca). Durante la huida, el sospechoso arrancó el vehículo mientras una dependienta trataba de impedir que la presunta autora del robo escapara, provocando que la trabajadora fuera arrastrada varios metros por el asfalto y resultara herida.

La segunda implicada ya está identificada

Los ocupantes huyeron a gran velocidad y un testigo tuvo que apartarse para evitar ser atropellado. Tras la investigación, los agentes localizaron al conductor, al que atribuyen delitos de robo con violencia e intimidación y contra la seguridad vial.

La mujer que presuntamente sustrajo los perfumes está plenamente identificada y también estaría relacionada con otro robo cometido en julio en el mismo recinto comercial. El detenido ha sido puesto a disposición judicial y el juez ha decretado su ingreso en prisión.